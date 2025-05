Torneo Open Cesenatico: eventi sportivi e nuove strutture al Tennis Club Parckin

Al circolo tennis nel centro di Cesenatico, nel mese di maggio si tengono molte iniziative dedicate agli amanti dello sport con racchetta. Da oggi fino al 25 maggio, sui campi in terra rossa di viale Cesare Abba, si svolgerà la seconda edizione del Torneo Open maschile e femminile, organizzato dall’associazione sportiva Tennis Club Parckin. Il montepremi complessivo è di mille euro e gli iscritti sono oltre cento, con una larga rappresentanza di donne, ragazze, uomini e giovani romagnoli. Il 17 e 18 maggio è in calendario il Torneo TPRA doppio maschile di padel, nei due nuovi campi appena inaugurati. Dal 23 al 25 maggio si terrà invece il Torneo riservato alla terza e quarta fascia del doppio maschile di padel, sotto l’egida della Fitp, la Federazione italiana tennis e padel.

Il maestro Lorenzo Tavani che è capo della società che ha in gestione Il Circolino dal Comune di Cesenatico, è molto fiducioso per il futuro: "Ci lasciamo l’inverno alle spalle ed iniziamo a concentrarci sulle attività della primavera e dell’estate, attorno alle quali c’è grande fermento e interesse, con tanti appassionati di tutte le età che ci vengono a trovare. Noi ce la mettiamo tutta, ma è doveroso ringraziare gli sponsor che hanno supportato gli eventi ed i tornei che si terranno; sono il Cesenatico Camping Village, Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico, Brg company for digital innovation, Securitaly e ristorante Leon D’oro. L’interesse attorno agli sport che si possono praticare all’interno della struttura è crescente e questo da tanto entusiasmo a noi che abbiamo intrapreso questa avventura".

Proseguendo nel calendario, nel pomeriggio del 17 maggio, a partire dalle 16, si terrà la prima giornata della Festa di chiusura del progetto a partecipazione gratuita titolato "Racchette di Classe", svolto durante l’anno scolastico. Si tratta di una iniziativa interessante, finanziata dal Miur, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, e sostenuto dalla Fitp. Vi hanno partecipato le bambini ed i bambini di 5 anni delle scuole materne di Villamarina e di Sala, gli scolari delle scuole elementari ex di via Saffi (ora du viale Torino), di via Caboto, Madonnina, Villamarina, Villalta e Sala. La seconda giornata della Festa si terrà sabato 31 maggio sempre con inizio alle 16. Si conclude così un progetto molto riuscito e con soldi pubblici ben spesi, visto che ha dato la possibilità a più di 600 bambine e bambini di cimentarsi gratuitamente nei giochi con la racchetta, tennis, padel e pickleball. Sabato 24 maggio a partire dalle 16 si terrà la Festa di inizio estate, per inaugurare ufficialmente i nuovi campi da padel già aperti e operativi, ed il campo da pickleball che sarà ultimato a giorni.

Giacomo Mascellani