Torre del Moro, palestra intitolata al tecnico Paolo Paganelli

La palestra di Torre del Moro, conosciuta anche come Minipalazzetto casa della Futsal Cesena Calcio a 5 dove si allena e disputa le partite la formazione appena promossa in A2 Elite, verrà intitolata a Paolo Paganelli scomparso lo scorso 28 gennaio a soli 58 anni. Paganelli è stato uno sportivo a tutto tondo, tra i promotori del calcio a 5 a Cesena prima come collaboratore tecnico del Cesena Calcio a 5 poi per molti anni della Futsal. La cerimonia, alla presenza del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessore comunale allo sport Cristian Castorri, è prevista per martedì 25 aprile dalle 15 alle 17. In questa occasione verrà scoperta una targa in memoria di Paganelli e sarà disputato un triangolare di calcio a 5 tra le formazioni della Futsal Cesena (che milita in A2 e appena promossa in A2 Elite), del Reggio Emilia e del Rimini.

La richiesta dell’intitolazione dell’impianto sportivo a Paolo Paganelli era stata inviata qualche settimana fa dal Panathlon Club Cesena (del quale Paganelli era socio) all’Amministrazione Comunale cesenate e aveva trovato l’immediato appoggio della Futsal Cesena. Nei giorni scorsi il sindaco di Cesena ha scritto al Panathlon annunciando che "la domanda di intitolare la palestra di Torre del Moro a Paolo Paganelli è stata accolta dalla Giunta Comunale come segno di giusto riconoscimento del grande contributo che Paganelli ha dato al mondo del calcio a 5 della nostra città e più in generale alla promozione dell’attività sportiva rivolta in particolare ai bambini e ai ragazzi".

Paolo Paganelli infatti è stato anche per diversi anni tra gli istruttori e i promotori del PanathlonGiochiamo, la ormai radicata manifestazione sportiva promozionale

voluta dal Panathlon Cesena e che da 37 anni è rivolta ai bambini delle scuole materne e primarie di Cesena e comprensorio, avviandoli verso la pratica sportiva intesa come gioco e divertimento.

Il presidente del Panathlon Cesena Dionigio Dionigi ricorda che "Paolo Paganelli è stato un grande appassionato di sport e ha sempre lavorato per la promozione dei giusti valori non solo a livello agonistico ma anche tra i giovanissimi".

Leonardo Serafini