Torre dell’acquedotto, 5 tunisini denunciati: ci dormivano dentro

L’estate 2023 a Cesenatico andrà agli archivi anche per gli abusivi che dormono all’acquedotto comunale. Nei giorni scorsi, il personale della Polizia di Stato distaccato per il controllo del territorio costiero, ha controllato l’area comunale tra la Vena Mazzarini e viale Edmondo De Amicis, dove alcune persone avevano notato la presenza di un gruppo di giovani all’interno della torre piezometrica dell’acquedotto, intenti a bivaccare durante le ore notturne. Gli agenti hanno identificato cinque ragazzi, tutti di origini tunisine, tra cui un minorenne, e li hanno accompagnati in ufficio, dove sono stati denunciati a piede libero per invasione di terreni ed edifici. Uno dei cinque è stato anche denunciato per illecito ingresso sul territorio nazionale, in quanto è un clandestino.

Dall’altra parte della città, nella zona di Zadina dove ci sono i campeggi, un 27enne studente universitario residente a Cesena, in evidente stato di ebbrezza alcolica, in sella alla sua bicicletta stava zigzagando in strada, creando pericolo per se e gli altri utenti della strada. La volante intervenuta accortasi delle manovre spericolate del ciclista che gridava "non riesco a fermarmi", lo ha affiancato, ma questi non desisteva neanche di fronte alla vista dei lampeggianti e della paletta di segnalazione. Una volta fermato, agli agenti pronunciava frasi sconnesse, così la polizia, con l’ausilio dei carabinieri, ha eseguito il test dell’etilometro, rilevando un tasso alcolemico di oltre 2, cioè più di quattro volte il limite di legge, denunciandolo penalmente.

Giacomo Mascellani