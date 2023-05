"Torrente Borello, isolata la vallata"

Duramente colpito dalle conseguenze delle violente e persistenti piogge anche il territorio di Sarsina. Il riconfermato sindaco Enrico Cangini in questi giorni non ha avuto un attimo di tregua per brindare alla sua rielezione a primo cittadino. In particolare, col suo quinto aggiornamento meteo, Cangini informava la cittadinanza che "La situazione è di gravità estrema, soprattutto nella Vallata del torrente Borello, che è completamente isolata". Nel comune ci sono centinaia di cittadini isolati, a rischio di evacuazione. Questo l’elenco delle strade provinciali chiuse per frane e smottamenti: SP28 Sarsina-Sant’Agata Feltria; SP128 Ranchio-Sarsina; SP134 Ranchio-Pieve di Rivoschio; SP29 Ranchio-Borello. Inoltre, nel suo post di ieri mattina Cangini pregava i cittadini di "Non utilizzare numeri di emergenza per necessità che non siano veramente importanti. In caso di urgenza contattare il Comune di Sarsina al numero 054794901, sottolineando altresì che tutta la cittadinanza è fortemente pregata di rimanere a casa".

Già da martedì scorso il Comune di Sarsina aveva allestito, per coloro che non riuscissero a rientrare al proprio domicilio, un "Rifugio" di emergenza presso l’Ostello di Casa Europa nella frazione di Turrito (Per Info: 34710668780). Il sindaco Cangini informava, altresì, che oltre alle predette provinciali, erano chiuse per frane e smottamenti le strade comunali Tezzo Vetracchio; San Martino Pagno; Pieve di Rivoschio-Rivoschio Vecchio; Ranchio-Campiano; Pagno-Chiavezzano. La frazione di Ranchio, che è completamente isolata, ieri si è ritrovata anche senza acqua per via di una rottura acquedottistica fra Linaro e Ranchio. "Appena la Provincia creerà un accesso all’abitato di Ranchio, Hera porterà acqua con le autobotti" ha annunciato Cangini che, come altri colleghi, ha condannato duramente le fake news su presunte esondazioni a causa di rilasci dalle dighe.

gi. mo.