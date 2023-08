Torrente Pisciatello, a settembre lavori per il ripristino degli argini

Il prossimo mese cominceranno i lavori per il ripristino degli argini del torrente Pisciatello, colpiti dall’alluvione dello scorso maggio. Il tratto più critico si trova nella frazione di Sala e coincide anche con buona parte del tracciato della Ciclovia del Pisciatello che in questi tre mesi è rimasta chiusa per motivi di sicurezza. Sebbene Cesenatico sia stata colpita dagli eventi alluvionali in maniera minore rispetto ad altre località della Romagna, è opportuno intervenire al più presto.

A partire da settembre, i tecnici comunali cominceranno con lo sfalcio di tutta la sezione del torrente Pisciatello nel tratto da via del Mulino fino a via Fiorentina, concentrandosi sull’argine destro, sull’argine sinistro e anche sull’alveo del corso d’acqua. Questa azione è propedeutica al consolidamento degli argini con il ripristino dei tratti franati e dunque pericolosi. Inizialmente le maestranze e le ruspe interverranno sull’argine destro nel tratto tra via Canale Bonificazione e via Fiorentina dove insiste la via Cappona. Poi i lavori continueranno ed entro ottobre si procederà a intervenire per bonificare le frane sull’argine destro, presenti nel tratto da via Campone Sala a via Canale Bonificazione.

Il sindaco Matteo Gozzoli spiega: "Sappiamo bene che il nostro territorio è stato teatro di disastri e siamo consci che a Cesenatico abbiamo avuto la fortuna di registrare danni contenuti. Tuttavia, è necessario intervenire prima della stagione autunnale, per la sicurezza delle abitazioni che si trovano nei pressi delle sponde del torrente Pisciatello. Questi lavori saranno inoltre preziosi per poter riaprire la Ciclovia che purtroppo questa estate non è stata fruibile".

g.m.