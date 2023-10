Torrente Pisciatello, sono iniziati i lavori per il ripristino degli argini

Presto le campagne di Cesenatico saranno più sicure e sarà riaperta anche la Ciclovia Cesenatico-Cesena. Sono infatti cominciati i lavori per il ripristino degli argini del torrente Pisciatello, fortemente colpiti dall’alluvione di maggio. Il caldo anomalo di queste settimane ha posticipato l’avvio delle operazioni, in quanto lo sfalcio dell’erba è il primo passo per completare l’opera. Dopo lo sfalcio si procederà al consolidamento degli argini con il ripristino dei tratti franati e più pericolosi. Il tratto più critico si trova in corrispondenza di Sala e coincide con buona parte del tracciato della Ciclovia del Pisciatello che in questi mesi è rimasta chiusa per motivi di sicurezza.

Sebbene Cesenatico sia stata colpita dagli eventi alluvionali in maniera minore rispetto ad altre località romagnole, è opportuno intervenire al più presto. Lo sfalcio si concentra su tutta la sezione del Pisciatello da via del Mulino fino a via Fiorentina. Le maestranze lavorano su entrambi gli argini e anche sull’alveo del corso d’acqua. Questa azione è propedeutica al consolidamento degli argini con il ripristino dei tratti franati e dunque pericolosi. I lavori (nella foto uno dei trattori impiegati) si concentreranno prima sull’argine destro nel tratto compreso tra via Canale Bonificazione e via Fiorentina, dove c’è la via Cappona. Terminata questa prima fase, si interverrà sulla sponda sempre sull’argine destro, nel tratto che da via Campone Sala conduce a via Canale Bonificazione. "Questi lavori di sfalcio - ha detto il sindaco Matteo Gozzoli - , ci consentiranno di intervenire per consolidare tutto il terreno, in un tratto molto importante per la sicurezza della frazione di Sala".

Giacomo Mascellani