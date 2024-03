Torres, ammissione di mister Greco: "Il Cavalluccio fa numeri incredibili"

Vincere sei gare di fila riprendendosi alla grande dopo tre sconfitte consecutive non è bastato per la sorprendente Torres (al secondo posto con un +11 dalla Carrarese terza) a ridurre sensibilmente il distacco dal Cesena, che è ripartito al volo dopo la battuta a vuoto di Carrara. Il tecnico dei sardi Alfonso Greco è molto chiaro su un campionato (fase regolare) al quale mancano sette giornate per chiudere i conti: "Il Cesena sta facendo numeri incredibili, sta facendo corsa a sé, a questo punto solo loro possono perdere il torneo".

"Io guardo al secondo posto, per noi è importantissimo in chiave playoff, senza pormi limiti" aggiunge. Nella storia del club sardo (originariamente fondato nel 1904) mai erano stato ottenuti tanti punti e il miglior piazzamento è stato un terzo posto in serie C.

"Sono inutili i paragoni con il Cesena, sta disputando un campionato sensazionale – concorda il ds Andrea Colombino –. Noi la scorsa stagione ci siamo salvati all’ultima giornata, così l’obiettivo era di migliorarci, magari raggiungere i playoff ma mai avremmo pensato a una stagione storica".

Domenica prossima la Torres giocherà ad Ancona mentre i bianconeri saranno impegnati alle 20,45 a Pesaro.