Torres, il crollo nel girone di ritorno

Il duello con la Torres si è dilatata (+9: 59 a 50) a favore dei bianconeri nel girone di ritorno in particolare nelle ultime due gare, in modo ’violento’ e improvviso dopo 22 partite di gomito a gomito o quasi. Bianconeri e sardi infatti avevano terminato il girone di andata con un + 2 a favore dei romagnoli carpiti alla sedicesima giornata quando con una rete di Pieraccini regolarono (1-0) la Juventus Next Gen mentre i rossoblù pareggiarono a Fermo. Piccolo vantaggio immutato anche dopo il diciottesimo turno quando al Manuzzi lo scontro diretto terminò 1-1.

Nel ritorno il crollo dei rossoblù a sorpresa considerata la continuità che aveva caratterizzato il loro percorso. Già alla prima giornata la difesa che era la migliore (13 gol incassati), insieme a quella del Cesena, subì due reti pur nella vittoria (3-2) sulla Recanatese. Il turno successivo pari in bianco del Cesena a Ferrara e inizio delle maxi difficoltà dei sardi: ko 1-3 a Rimini, ripresina con successo (1-0) sull’Olbia poi la catastrofe sportiva delle ultime due gare: il 5-1 di Carrara e il ko interno di domenica con il Sestri Levante (0-1).

Il Cesena invece ha battuto sia Ancona che Fermana e nel girone di ritorno non ha subito gol. Un +9 pesante, la strada è ancora lunga ma va anche considerato che il Cesena ha 16 punti di vantaggio sulla terza il Perugia, 17 sulla Carrarese quarta e 18 sul Pescara quinto.

E dire che il torneo era iniziato male per il Cesena ko (2-1; l’unico per ora) a Olbia mentre nelle prime sette giornate filotto dei sardi e un +3 totale. Poi i romagnoli hanno pareggiato con Sestri e Pineto, stessi responsi per gli avversari. La distanza è stata ridotta all’undicesima giornata a -1, il turno successivo pari bianconero a Gubbio e ko rossoblù con l’Entella: aggancio. Situazione in stallo fino al + 2 romagnolo nel match vinto con la Juve Next Gen, giro di boa quindi con due lunghezze di vantaggio. Poi nel ritorno in 5 partite 13 punti per il Cesena e solo 6 per la Torres. E il distacco pro Romagna è diventato sostenuto.