Torretta degli Gnomi: l’open day

Il Nido comunale La Torretta degli Gnomi di Via Sacco e Vanzetti 1/A a San Piero in Bagno apre le sue porte in occasione dell’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno educativo 2024/2025. Il programma prevede due Open Day, il primo sabato 20 gennaio e il secondo sabato 10 febbraio 2024, dalle ore 9,30 alle ore 12. In quelle due occasioni sarà possibile incontrare il personale della struttura e visitare insieme ai genitori gli spazi della struttura di quel Servizio educativo per la prima Infanzia del Comune di Bagno di Romagna. Per partecipare alle predette due giornate e per poter dedicare il giusto tempo all’accoglienza di chi verrà a conoscere il Nido è consigliata la prenotazione telefonica chiamando il Nido d’Infanzia stesso al numero telefonico 0543/902509 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 13).