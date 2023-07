Tortura a Villamarina Scarcerato il vicino di casa

È stata scarcerata una delle quattro persone arrestate sabato scorso a Villamarina di Cesenatico con le pesanti accuse di torture e violenze, per aver segregato, legato e pestato due giovani vicini di casa. Ieri il Giudice per le indagini preliminari Massimo De Paoli ha infatti concesso gli arresti domiciliari al 23enne vicino di casa degli altri tre aggressori appartenenti alla stessa famiglia (madre, padre e figlio) che hanno organizzato quella che l’autorità giudiziaria stessa definisce un’azione di tortura nei confronti dei due fratelli colpiti, immobilizzati, legati e picchiati a sprangate e mani nude. L’indagato 23enne, difeso dagli avvocati Andrea Romagnoli e Wilmer Naldi, all’interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere, tuttavia il Gip De Paoli, alla luce di quanto emerso dalle indagini e dagli stessi interrogatori delle altre persone coinvolte, ha considerato che la posizione del 23enne sia sostanzialmente marginale rispetto a quella degli altri tre indagati.

Inoltre la misura dei domiciliari garantisce comunque un adeguato controllo sull’indagato per scongiurare il pericolo di reiterazione del reato nei confronti delle due vittime che abitano nella stessa strada, e il pericolo di inquinamento delle prove.

Restano invece in carcere i principali indagati della brutale aggressione avvenuta lo scorso 25 giugno, e cioè i tre familiari (il padre di 53 anni, la moglie di 51, il figlio di 23 anni). La famiglia assieme all’amico e vicino di casa di 23 anni, tutti residenti a Villamarina di Cesenatico, ha attirato prima una delle due vittime con la scusa di liberare il proprio garage da degli attrezzi da lavoro che gli appartenevano, per poi immobilizzarlo con un taser, legarlo ad una sedia, percuoterlo, picchiarlo con calci e pugni, colpirlo con una spranga e il manico di una grossa torcia, con minacce di morte. Sembra che il motivo dell’aggressione sia legato alla scoperta nel garage di due panetti di cocaina, che secondo gli aggressori erano stati nascosti dalle vittime.

Lo stesso trattamento è stato riservato poi al fratello chiamato nella stessa abitazione. Le due vittime si sono recate al primo intervento dell’ospedale ’Marconi’ di Cesenatico, dove i medici hanno curato ferite e lesioni giudicate guaribili in 18 e 16 giorni. Gli altri tre indagati, che hanno risposto alle domande del giudice durante l’interrogatorio di garanzia, sono difesi dagli avvocati Pietro Martines e Alessandro Monteleone.

