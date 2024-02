Toscano, gioia e qualche pecca: "La nostra prima vittoria ’sporca’"

Tante volte il Cesena ha vinto, e qualche volta stravinto, per una volta si è preso i tre punti soffrendo, creando poco contro un Arezzo che ha impegnato i bianconeri fino all’ultimo, vedi la traversa di Gaddini all’ultimo minuto del recupero. Servono comunque anche questi risultati per centrare un obiettivo importante, Haraiech Saber facendo esercizio prima di tutto di praticità fa capire cosa rimane di questa prestazione: "Restano i tre punti che sono molto importanti, però abbiamo rischiato poco abbiamo difeso bene, rimane la vittoria e questo conta". Saber ha ricoperto più ruoli, con l’assenza di De Rose è tornato nella posizione di centrale, ruolo che rivela di gradire: "Io ho sempre giocato da centrocampista e quindi questa posizione mi sta bene, comunque l’importante è che il mister mi faccia giocare poi il ruolo conta fino ad un ceruolo punto".

Il termine del campionato è lontano 12 giornate dalla conclusione, il +15 sulla Torres eloquente in attesa del match odierno dei sardi a Lucca. Saber lo sottolinea quando arriva la domanda su quanto si senta vicino alla serie B: " Mancano dodici giornate, c’è ancora molto da fare prima di pensare a questo, voglio anche ringraziare i miei compagni che giocano meno se la squadra è così forte è anche perché tutti in allenamento danno il massimo".

Domenico Toscano parla così della vittoria appena acquisita: "Forse è la prima vittoria sporca che portiamo a casa ed è un passaggio importante anche questo, è un passo in avanti nella crescita". Il tecnico sottolinea anche le difficoltà rappresentate dagli infortuni: "Shpendi accusava un affaticamento muscolare, Silvestri ha subito una frattura composta al naso spero che in questi giorni possa migliorare, De Rose ha iniziato a forzare, Karbo ieri non aveva più dolore alla caviglia, Ciofi è a disposizione". Alla fine la curva lo ha chiamato a gran voce, il tecnico fa capire quanto abbia apprezzato questo gesto d’affetto: "Mi inorgoglisce questo, hanno capito la difficoltà della partita e hanno cercato di spingerci; quando dico che i tifosi fanno parte di noi intendo questo".

Roberto Daltri