Toscano, le tagliatelle e il ’covo’ a tavola

Le tagliatelle e i cappelletti al ragù sono stati il viatico che hanno portato mister Toscano a trovare da due anni il suo covo cesenate.

Per lui, il suo staff e il mondo bianconero il ristorante Margò in viale Bovio non è solo il punto di riferimento gastronomico ma un rifugio dove l’ospitalità e la fede per il Cavalluccio del titolare Marco Bazzocchi hanno fatto il resto.

Così l’effervescente ristoratore è diventato l’ombra di Toscano, un feeling schietto, sincero, che va oltre il rapporto professionale.

Così sabato quando il Cesena ha festeggiato in campo la promozione, anche Bazzocchi e la figlia Carlotta sono stati trascinati dal mister e dai suoi collaboratori sul terreno di gioco, parte integrante di una famiglia che ha raggiunto un risultato storico.

Bazzocchi, a Cesena ci sono tanti ristoranti, come è nato il suo rapporto con Toscano?

"L’estate di due anni fa, venne qui il suo inseparabile vice Michele Napoli, ordinò tagliatelle al ragù e cappelletti, battezzò in fretta questo posto come quello ideale per loro e mi disse che appena fosse arrivato Mimmo lo avrebbe portato da noi. Così è stato. Siamo spesso insieme, l’importante è non entrare nel loro capillare lavoro. Qui ormai tutto parla del Cesena neo promosso in B, sul loro tavolo riservato il Cavalluccio è sempre stato in primo piano".

Lei è un romagnolo ospitale e fumantino, Toscano un calabrese come siete entrati in sintonia?

"E’una persona semplice, diretta, affabile, a prima vista può sembrare burbero ma non lo è. Certo non dà confidenza facilmente. Lui, la figlia Vittoria la moglie Brigida per noi sono ormai di famiglia come il suo vice Napoli".

La scintilla amichevole quindi come è scattata?

"Con tagliatelle al ragù e cappelletti noi romagnoli possiamo conquistare il mondo. Si è innamorato di Cesena, dei tifosi, della loro grande passione ma anche del rispetto, della capacità che hanno di non pressare e disturbare. E sa cosa dice spesso?"

Avanti.

"Che ha capito bene come mai in tanti arrivino a Cesena e poi non vadano più via".

Si aspettava questa annata da record?

"Sì, in estate lui e il suo staff avevano ormai fatto con il Vicenza ma voleva completare l’opera, il percorso iniziato la scorsa stagione e non terminato. Era un chiodo fisso".

La squadra è matematicamente in B.

"Certo ma non è finita; Mimmo è un perfezionista, vuole il record del Catanzaro (96 punti), non molla neanche una briciola".

Avete un rito propiziatorio che ha portato bene?

"Ogni giovedì sera con il mister e Napoli alla pizzeria Ponte Vecchio, le abitudini vincenti non vanno mai smesse".