Toscano non trattiene l’entusiasmo: "Questa vittoria è merito di tutti"

La pratica Gubbio è stata brillantemente sbrigata e il vantaggio del Cesena torna ad un rassicurante più nove. Sopratutto è tornato il Cesena che quando spinge diventa letale per tutti, Domenico Toscano, ancora una volta invocato ad andare sotto la curva commenta con queste parole la prova della squadra: "La vittoria è di tutti: della squadra, della società e dei tifosi". La prestazione assume una valenza particolare per il momento nel quale è arrivata: " Dopo la sconfitta di Carrara si doveva stare lì con testa e siamo stati ordinati contro una squadra forte come il Gubbio che ti può mettere in difficoltà" aggiunge.

Gli allenatori non usano parlare spesso dei singoli, Toscano fa una eccezione per Shpendi e Pisseri: "Cristian adesso sa trasformare tutto quello che creiamo e che gli capita sui piedi, stasera ha segnato un gran gol. Adesso è sereno, fa le scelte giuste. Questa sera Matteo Pisseri è stato molto bravo ma lo era stato anche molte volte prima: non è facile per un portiere restare concentrato quando in una partita magari ti arriva solo un cross". Al gol segnato da Cristian Shpendi, Toscano ammette di essersi veramente lasciato prendere dall’entusiasmo. "Non mi era mai successo nella mia carriera di entrare in campo per esultare con un mio calciatore ma questa sera l’ho fatto".

Fra i tanti ex presenti in campo, quello più decisivo è stato proprio Pisseri, un ex Gubbio. "La parata più difficile è stata la seconda quella sul tiro da fuori di Desogus – dice il portiere –. Sono contento di avere contribuito con le mie parate a questa vittoria". L’ultimo a prendere la parola è Riccardo Chiarello: "Siamo usciti dalla partita contro Carrara con qualche rammarico – racconta – però abbiamo in squadra anche dei giovani bravi, che come noi più esperti sono subito ripartiti, e ce la siamo buttata alle spalle".

Roberto Daltri