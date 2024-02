Toscano sornione, tira il fiato: "Senza tifo è stato impegnativo"

di Luca Ravaglia

La vittoria pesa tanto perché è arrivata con un uomo in meno e molto importante. E non si vada a pensare al cartellino rosso rifilato a Heinz della Fermana sui titoli di coda perché ieri sera, nel silenzio e negli immensi spazi ovattati dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, quello che mancava era il dodicesimo uomo del Cavalluccio, il pubblico costretto a restare a cantare fuori dall’impianto per via delle porte chiuse. Ed è da qui che parte mister Domenico Toscano, sornione in sala stampa al termine del match: "Giocare senza il nostro pubblico è come essere senza un giocatore di serie A – ha messo lì, lanciando un assist da top player al suo popolo –. Proprio per questo sapevamo che la partita sarebbe stata difficile e che la Fermana avrebbe avuto più chance per crearci delle difficoltà. I marchigiani sono in un buon momento, concedono pochi spazi e sulle ripartenze sanno far male".

Il tecnico bianconero torna poi sulle insidie che presentava il match, ben maggiori rispetto a quanto potrebbe fare pensare la distanza in classifica. "Senza la spinta del nostro pubblico era facile perdere di lucidità e di incisività, tanto più che il gol non arrivava. Se l’avessimo sbloccata prima magari avremmo trovato più spazi, ma ciò che conta è che siamo riusciti a restare calmi e lucidi, senza perdere di vista quello che dovevamo fare. Abbiamo progressivamente aumento il ritmo, abbiamo creato tre o quattro buone occasioni per tempo e alla fine abbiamo finalizzato quella che ci ha dato una vittoria davvero importante".

Toscano si è soffermato anche sulle condizioni di Kargbo, riferendo di una forte distorsione rimediata alla caviglia e ha lodato Ogunseye per il suo impatto sulla gara: "Sono settimane che lo dico: Roberto si sta allenando molto bene e ha tutto ciò che serve per dare il suo contributo in maniera importante secondo le esigenze della squadra. Vale per lui come per gli altri. Perché davvero da qui alla fine avremo bisogno di tutti".

Proprio Robetone Ogunseye ha preso il posto dell’allenatore davanti al microfono nel post partita: "Sono contento, sapevo di entrare in una situazione difficile, era una ’guerra’ serviva reggere l’urto e noi lo abbiamo fatto al meglio. Il mercato di gennaio? Non ci ho pensato. E’ solo qui che volevo e voglio stare".