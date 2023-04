Tour alla Rocca per ricordare il viaggio di Da Vinci a Cesena

Alla scoperta dell’esperienza del genio vinciano a Cesena. Domani alle 18.30 alla Rocca Malatestiana uno speciale tour tematico che porterà i visitatori direttamente nel Cinquecento, per ripercorrere le caratteristiche principali che hanno contraddistinto l’esperienza di Leonardo da Vinci in citta. Un’occasione unica per rivivere il viaggio di Leonardo nel territorio romagnolo con la speciale partecipazione alla visita guidata del professore Franco Spazzoli, che racconterà al pubblico alcuni aneddoti della permanenza vinciana a Cesena. Ad arricchire l’iniziativa è la proposta di aperitivo. La quota di partecipazione all’evento è di 20 euro. I posti sono limitati e la prenotazione è necessaria compilando il form sul sito www.roccacesena.it oppure al numero 3668274626, anche con messaggio WhatsApp.