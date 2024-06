Tour de France in Romagna, la sindaca di Mercato Saraceno: “C’è grande entusiasmo”

Cesena, 29 giugno 2024 – L’attesa è finita, al Barbotto, località di Mercato Saraceno, mancano solo i ciclisti ufficiali. Già dalle prime luci dell’alba tifosi, appassionati e avventori della bicicletta si sono sistemati a lato ‘pista’ per attendere lo storico passaggio della 111esima edizione del Tour de France.

“E’ un momento di grande commozione. Il fatto che il Tour de France passi di qua ci riempie di orgoglio. Il fatto che Marco Pantani si allenasse proprio sul Barbotto non può che impreziosire ulteriormente la giornata di oggi. C’è grandissimo entusiasmo, il paese è colmo di ciclisti, cosa che non può che farci piacere” spiega Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno.

Passaggio fondamentale anche per il settore turistico della zona: alberghi pieni, ristoranti al completo, musei con la fila e strade invase, in senso buono, da ciclisti. Un poker non indifferente.

Da segnalare l’iniziativa di ‘Valle Savio Bike Sound’, ‘DMC i Percorsi del Savio’ in collaborazione con l’unione dei Comuni che, negli scorsi giorni, ha permesso a tutti gli interessati, di poter essere ammessi all’area hospitality proprio nei pressi della sommità del colle.

Un punto panoramico in grado di far apprezzare al meglio la gara, oltre alle assolute bellezze della zona. “Che questo sia un punto di partenza per qualificare Mercato Saraceno e la valle del Savio a livello mondiale”, conclude poi la sindaca.

Il colle del Barbotto ha un posto speciale nel cuore degli abitanti della zona, qui infatti, data la difficoltà e pendenza del percorso, il Pirata Pantani amava allenarsi.