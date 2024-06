Tour de France, la Valle del Savio invasa dai tifosi della bicicletta

Cesena, 29 giugno 2024 – La Valle del Savio, che oggi ospiterà uno dei tratti montani della tappa, è in trepidazione.

La Valle del Savio invasa dai tifosi della bicicletta

Ghirlande, drappi e bandiere, tutti rigorosamente gialli, adornano ogni angolo dei borghi e paesi. Come dice Samira, cittadina di Sarsina: "C’è stato un incremento di turisti, soprattutto ciclisti che per l’occasione si fermano in paese per riposare. È una bella occasione per mettere in mostra il nostro patrimonio, dalla Concattedrale Santa Maria Annunziata e San Vinicio al ricchissimo museo archeologico". La Valle del Savio presenta un’offerta che va da Cesena e la sua Biblioteca Malatestiana a Mercato Saraceno, sede come suggerisce il nome, di mercati importantissimi fin dai tempi antichi e ora noto per l’enoturismo, passando per Sarsina e arrivare a Bagno di Romagna, famosissima per le sue acque termali.

È la meta perfetta in grado di estendere l’offerta turistica ben oltre il Tour de France. Tour che per la Valle del Savio interesserà tre storici passaggi: il passo del Carnaio di circa 12 km, con un dislivello di 605 metri e una pendenza media del 5.2% rappresenta il primo ostacolo, dopodiché, sui tornanti che arrivano a San Piero in Bagno, attraversando il territorio del Comune di Bagno di Romagna, i corridori scenderanno fino al lago di Quarto e a Sarsina, per poi cimentarsi sulla ripida salita del Colle del Barbotto a Mercato Saraceno, una delle località più amate dal pirata Pantani.