Tour de France, via ad assemblee e sopralluoghi

Arriva il Tour de France e Cesenatico si sta organizzando per informare nei minimi dettagli la popolazione e soprattutto per creare meno disagi possibili in un evento che viene giudicato importantissimo per la pubblicità che potrà derivare da una partenza di tappa che, sottolineano tutti, amministratori comunali e organizzatori, non è come un passaggio-attraversamento del territorio comunale da parte di una corsa talmente importante da richiamare l’attenzione dei media di tutto il mondo. Così lunedì 3 giugno alle 20.30 al Parco Manzoni ci sarà un’assemblea pubblica in vista della partenza della tappa del Tour de France. L’amministrazione e i tecnici comunali spiegheranno il piano per la viabilità previsto domenica 30 giugno e tutte le note logistiche relative al giorno della tappa. Domenica 30 giugno si avvicina e si avvicina la storica tappa del Tour de France "Cesenatico-Bologna": una giornata di festa a cui il Comune di Cesenatico si sta preparando nei minimi dettagli. Martedì scorso i tecnici comunali e la Polizia Locale hanno effettuato dei sopralluoghi in città insieme a una delegazione del Tour de France. Lunedì 30 giugno alle 20.30 al Parco Manzoni è prevista un’assemblea pubblica ed è invitata tutta la cittadinanza. Si parlerà del piano viabilità con il dettaglio delle modifiche e delle chiusure e di ogni nota logistica legata alla carovana gialla che arriverà in festa a Cesenatico. Dice il sindaco Matteo Gozzoli : "La tappa del Tour de France sarà una festa e per fare in modo che tutto funzioni alla perfezione stiamo lavorando intensamente da mesi. Invito tutti a partecipare all’assemblea di lunedì per capire quale sarà il piano della viabilità, per fare domande e confrontarsi. Metteremo in campo una campagna di comunicazione mirata per ridurre al minimo i disagi e rendere tutti partecipi di questo evento. Stiamo stampando dei volantini che distribuiremo nei prossimi giorni in tutte le attività di Cesenatico e nelle zone principalmente coinvolte dal villaggio di partenza. Il Tour de France, insieme alle Olimpiadi e ai Mondiali di Calcio fa parte degli eventi sportivi fra più i importanti del pianeta". Il sindaco Matteo Gozzoli spiega poi nel dettaglio i vantaggi che l’evento avrà per Cesenatico: "Avremo un’occasione enorme per promuovere turisticamente il nostro territorio. Saranno protagonisti il porto canale con le sue vele e ovviamente non mancherà un ricordo al nostro grande indimenticabile campione Marco Pantani. Il gruppo alla partenza infatti transiterà di fronte al Museo della Marineria e poi girerà a destra per passare davanti allo Spazio Pantani, a Ponente, lungo via Mazzini attraversando ponente e Zadina arrivando a Cervia".

Ermanno Pasolini