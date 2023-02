Tour dei sapori tra degustazioni e abbinamenti a ’Cesena in bolla’

Non solo bollicine, come recita l’hashtag dell’evento, ma anche vini rossi, fermi e distillati, con tanto di abbinamenti gastronomici. Si rinnova l’appuntamento di ’Cesena in bolla’, in programma lunedì 27 e martedì 28 febbraio, dalle 14 alle 20, nei padiglioni di Cesena Fiera. La manifestazione dedicata al mondo del vino, all’ottava edizione, apre le porte ai professionisti dell’Horeca, winelovers e sommelier. In vetrina, ben 118 cantine con oltre 450 etichette dall’Alto Adige alla Sicilia, passando per l’Oltralpe. "È un appuntamento importante, in cui si decidono molte carte dei vini per la prossima stagione in riviera - rivela Ivan Tesei, presidente di Taste Production e organizzatore dell’evento -, i produttori si confrontano e si raccontano direttamente dai banconi dei loro stand".

L’iniziativa, che per anni ha appassionato gli amanti del vino nella cornice del teatro Verdi, dallo scorso anno è sbarcata negli spazi fieristici di Pievesestina ed ha cambiato pelle assumendo una connotazione prevalentemente B2B. "La manifestazione - commenta Luigi Bianchi, direttore di Cesena Fiera - si sta orientando sempre di più verso professionisti di ristoranti, bar, enoteche, hotel e tutto il settore Horeca. L’idea per il futuro è di allargare l’offerta, soprattutto per quel che riguarda il cibo".

Per gli operatori l’ingresso è gratuito previa iscrizione. L’evento non ha però lasciato orfani neppure winelovers e sommelier: per loro gli ingressi sono contingentati e a pagamento (100 i biglietti per il pubblico a 38 euro; 50 a 25 euro per i sommelier in regola con la tessera associativa), acquistabili online o direttamente all’ingresso.

Spazio dunque alle bollicine, con Franciacorta, Trento Doc, Oltrepò Pavese e Alta Langa, e alle cantine romagnole tra cui Zavalloni, Celli e Braschi, senza dimenticare le proposte gastronomiche di qualità delle Officine Gastronomiche Spadoni, il cioccolato d’Autore di Gardini e la Centrale del latte di Cesena con i suoi formaggi.

Cristina Gennari