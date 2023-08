Tour guidato alle bellezze della città malatestiana

Nella mattinata di mercoledì 23 agosto è in programma un ‘City Tour Cesena Malatestiana’. Una guida professionista accompagnerà i visitatori lungo le vie del centro storico, alla scoperta di aneddoti e storie che fanno parte della tradizione della città. Il tour si concluderà con la visita guidata alla Biblioteca Malatestiana, vera macchina del tempo capace di riportare i visitatori al 1454, anno dell’inaugurazione. Dunque, un mercoledì mattina tutto da vivere, fra arte, cultura, emozioni e, perché no, shopping, dato che l’iniziativa è prevista nei giorni di mercato.

Il tour guidato prevede l’esplorazione di scorci urbani molto caratteristici e di preziosi scrigni d’arte, come la splendida chiesa di Santa Cristina. Costruita nel 1816 per volontà del Papa cesenate Pio VII Chiaramonti, e terminata nel 1825, fu progettata dal Valadier in stile neoclassico: un sorprendente Pantheon in miniatura.

La visita alla Biblioteca Malatestiana sarà un appassionante tuffo nel passato. Splendido esempio di biblioteca monastico-rinascimentale, per il suo fascino e la sua straordinaria rilevanza è stata inserita nel 2005 nel patrimonio dell’UNESCO come “Memoria del Mondo”, prima in Italia a potersi fregiare del prestigioso riconoscimento e tuttora unica in Emilia-Romagna. Dopo aver visitato la Biblioteca e il suo Chiostro di San Francesco, è previsto un giretto libero fra i numerosi stand del mercato ambulante, uno dei più estesi della Romagna. Una bella occasione per acquistare un ricordo della città malatestiana.

La partecipazione alla visita prevede una quota di 12 euro a persona, ed è gratuita per i bambini fino a 6 anni. Il servizio di guida professionale e l’ingresso alla Biblioteca Malatestiana sono compresi nel prezzo. Il tour ha una durata di circa due ore e inizia alle 10:00; il ritrovo è previsto, qualche minuto prima della partenza, presso l’Ufficio Turistico IAT di Cesena, in piazza del Popolo 9. I biglietti per la visita di mercoledì 23 agosto sono acquistabili direttamente online entro la mattina di martedì 22, sul sito dei Percorsi del Savio, all’indirizzo https:emiliaromagnawelcome-giratlantide.trekksoft.comitactivity322199city-tour-cesena-malatestiana.

Per informazioni: IAT Cesena, tel. 0547 356327 –mail [email protected]