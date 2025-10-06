Tour nelle fosse del formaggio

Cinque fosse custodite nel cuore del centro storico di Sogliano al Rubicone. Cinque realtà che, unite dall’amore per un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale, europeo e ormai mondiale, scelgono di raccontare insieme la loro storia. Sono imprese familiari, dove l’esperienza dei maestri si intreccia con l’energia delle nuove generazioni: un passaggio di saperi che mantiene viva la tradizione e allo stesso tempo la rinnova con idee e coraggio. Mentre il Comune e la Pro Loco sono al lavoro per preparare la 50a edizione della Fiera del Formaggio di Fossa DOP di Sogliano al Rubicone, il Comune e gli infossatori hanno presentato il calendario di "Fosse Aperte 2025", la rassegna di giornate dedicate alle suggestive sfossature del formaggio. Un appuntamento che permette a cittadini e visitatori di assistere a un rito antico, capace di trasformare il gesto di aprire una fossa in un racconto collettivo: ogni forma che riemerge porta con sé il lavoro, la memoria e l’identità di un intero paese. L’ingresso è libero e, nelle varie date, sarà possibile partecipare a degustazioni e momenti di incontro con gli infossatori, veri custodi di questa tradizione.

"Ogni fossa racchiude storie di lavoro, tradizione e passione – afferma Tania Bocchini, sindaca di Sogliano al Rubicone – Con Fosse Aperte 2025 vogliamo offrire a cittadini e visitatori l’opportunità di scoprire questo racconto, di incontrare chi mantiene viva una tradizione unica e di assaporare un prodotto che è simbolo dell’identità di Sogliano. La 50a Fiera del Formaggio di Fossa DOP celebra non solo l’eccellenza gastronomica, ma anche la memoria e la comunità che rendono questo territorio speciale".

Il calendario di "Fosse aperte 2025": Casa del Formaggio di Fossa in via XX Settembre 2a lunedì 6 ottobre alle 9, martedì 4 novembre alle 9 con degustazione di formaggio stagionato in fossa; prenotazioni: 338 8485312 – cffossa@libero.it. Antiche Fosse Malatestiane in via Giovanni Pascoli 2 domenica 12 ottobre alle 10 e domenica 2 novembre alle 10, con degustazione di formaggio stagionato in fossa e vino; info: 327 1145473, info@antichefosse.com . Fossa Pellegrini in via Le Greppe 14 sabato 25 ottobre alle 9, prenotazioni: 339-1616148, fossapellegrini@formaggiodifossa.it. Fosse Venturi in via Roma 67 lunedì 3 novembre alle 9, info: 0541 948521, info@fosseventuri.it; Fosse Brandinelli in via XX Settembre 2b martedì 25 novembre alle 16, con degustazione di formaggio stagionato in fossa, vini e birre artigianali, info: 339 5022818, info@fossebrandinelli.it

Ermanno Pasolini