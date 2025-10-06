Tour nelle fosse del formaggio

La lunga caccia del re dei tartufai

Davide Eusebi
Cesena
CronacaTour nelle fosse del formaggio
6 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
A Sogliano sul Rubicone le aziende si aprono ai visitatori in vista della tradizionale ‘sfossatura’

La sindaca Tania Bocchini col formaggio

Cinque fosse custodite nel cuore del centro storico di Sogliano al Rubicone. Cinque realtà che, unite dall’amore per un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale, europeo e ormai mondiale, scelgono di raccontare insieme la loro storia. Sono imprese familiari, dove l’esperienza dei maestri si intreccia con l’energia delle nuove generazioni: un passaggio di saperi che mantiene viva la tradizione e allo stesso tempo la rinnova con idee e coraggio. Mentre il Comune e la Pro Loco sono al lavoro per preparare la 50a edizione della Fiera del Formaggio di Fossa DOP di Sogliano al Rubicone, il Comune e gli infossatori hanno presentato il calendario di "Fosse Aperte 2025", la rassegna di giornate dedicate alle suggestive sfossature del formaggio. Un appuntamento che permette a cittadini e visitatori di assistere a un rito antico, capace di trasformare il gesto di aprire una fossa in un racconto collettivo: ogni forma che riemerge porta con sé il lavoro, la memoria e l’identità di un intero paese. L’ingresso è libero e, nelle varie date, sarà possibile partecipare a degustazioni e momenti di incontro con gli infossatori, veri custodi di questa tradizione.

"Ogni fossa racchiude storie di lavoro, tradizione e passione – afferma Tania Bocchini, sindaca di Sogliano al Rubicone – Con Fosse Aperte 2025 vogliamo offrire a cittadini e visitatori l’opportunità di scoprire questo racconto, di incontrare chi mantiene viva una tradizione unica e di assaporare un prodotto che è simbolo dell’identità di Sogliano. La 50a Fiera del Formaggio di Fossa DOP celebra non solo l’eccellenza gastronomica, ma anche la memoria e la comunità che rendono questo territorio speciale".

Il calendario di "Fosse aperte 2025": Casa del Formaggio di Fossa in via XX Settembre 2a lunedì 6 ottobre alle 9, martedì 4 novembre alle 9 con degustazione di formaggio stagionato in fossa; prenotazioni: 338 8485312 – cffossa@libero.it. Antiche Fosse Malatestiane in via Giovanni Pascoli 2 domenica 12 ottobre alle 10 e domenica 2 novembre alle 10, con degustazione di formaggio stagionato in fossa e vino; info: 327 1145473, info@antichefosse.com . Fossa Pellegrini in via Le Greppe 14 sabato 25 ottobre alle 9, prenotazioni: 339-1616148, fossapellegrini@formaggiodifossa.it. Fosse Venturi in via Roma 67 lunedì 3 novembre alle 9, info: 0541 948521, info@fosseventuri.it; Fosse Brandinelli in via XX Settembre 2b martedì 25 novembre alle 16, con degustazione di formaggio stagionato in fossa, vini e birre artigianali, info: 339 5022818, info@fossebrandinelli.it

