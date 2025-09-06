Tour notturni tra storia e cultura a Bagno

Proseguono, sino alla fine di settembre, il martedì sera, dalle 20.30 alle 23, le visite guidate al Museo d’Arte Sacra di Bagno di Romagna. Una lodevole iniziativa, quella del Polo Museale d’Arte Sacra, che rappresenta la principale Pinacoteca della ’Romagna fiorentina’, inaugurato nel giugno 2018, da parte della Fondazione Abbatia Nullius Balneensis, nato su felice idea del parroco, monsignor Alfiero Rossi, rigoroso e profondo conoscitore di opere d’arte, che dalla seconda metà degli anni ‘60 raccoglie e valorizza beni artistici e culturali, che hanno raggiunto già qualche centinaio di esemplari tra dipinti e arredi sacri.

Alcune opere, provenienti dall’antica Abbazia di Bagno, ricordano, altresì, lo stretto rapporto della comunità di Bagno con l’ordine Camaldolese, che resse il convento bagnese dal XIII secolo al 1.808, anno delle Soppressioni napoleoniche.

"La Fondazione, grazie all’aiuto di diversi volontari – sottolineano dalla parrocchia di Bagno – si propone di essere un faro culturale e un punto di riferimento significativo all’interno del territorio appenninico. Un ente nel territorio, con il territorio e per il territorio, a simboleggiare lo stretto legame con la realtà locale, che per oltre cinque secoli ha visto la presenza dell’Abbazia camaldolese di Santa Maria Assunta. Un legame che si è costituito e fortificato nel tempo su due valori, quello della fede religiosa e quello della cultura. Della fede religiosa con le sue testimonianze di una spiritualità forte e vissuta, rappresentata dal miracolo eucaristico del sacro corporale avvenuto nel 1412, e dal miracolo della Madonna del sangue del 1498, dalla Beata Giovanna di Bagno (secolo XII d.C.) monaca camaldolese, e da Santa Agnese protettrice delle acque termali. E della cultura, rappresentata dalle numerosissime opere d’arte pittorica e scultorea, conservate ed esposte al pubblico".

"La Fondazione – aggiungono dalla parrocchia – promuove e valorizza la cultura in due parti e momenti distinti, ma sempre uniti fra loro. Da una parte attraverso il Museo di Arte Sacra ospitato in tre location, situate nel borgo termale. Una nei locali della canonica, un’altra nella basilica di Santa Maria Assunta e un’altra nell’oratorio del Carmine. Da un’altra parte attraverso l’organizzazione di diverse conferenze. Il tutto tenuto in un contesto spirituale e artistico nelle sue tre dimensioni: architettonica, scultorea e pittorica".

Gilberto Mosconi