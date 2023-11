Tour notturno nella Biblioteca. Malatestiana

La Biblioteca Malatestiana si svelerà in un’originale visita-spettacolo in notturna, a lume di ‘candela’: nelle date di domenica 19 novembre e sabato 16 dicembre, per due turni di visita, alle 17.00 e alle 18.30. Sarà il Signore di Cesena Domenico Malatesta Novello ‘in persona’ ad accogliere i visitatori per raccontare e far conoscere la Biblioteca. L’attore-guida Paolo Summaria tornerà a vestire i panni del signore di Cesena e condurrà la visita negli spazi della Biblioteca, illuminati per l’occasione dalla luce calda e morbida delle candele. Posti limitati: solo 25 persone per ogni turno. La partecipazione ha un costo di 15 euro a persona (gratsi bambini fino a 6 anni). I biglietti si acquistano all’indirizzo: https:emiliaromagnawelcome-giratlantide.trekksoft.comitactivity322410notturnali-visita-spettacolo-a-lume-di-candela.