Tqq Premio Cucine Popolari a Pacileo con Fast Love Col

Venerdì 29 agosto il cartellone del Savio è ruotato attorno alla corsa Tris quartè e quintè riservata ai cadetti e abbinata al Premio Cucine Popolari, che ha calamitato il maggior interesse del pubblico, anche se pure le altre sei corse in programma hanno regalato altrettanti spunti interessanti. Riguardo all’evento principe della serata, i rifelttori sulla Tqq si sono accessi alla quarta corsa, il cui svolgimento è stato piuttosto caotico, contraddistinto da rotture a profusione, con ben sette coppie finite a tabellone e un grintoso Fast Love Col bravo a mettersi tutti alle spalle, condotto da Gennaro Pacileo. Secondo classificato è stato Falcon Baldone, terza una sfortunata Follia Wind che ha a sua volta preceduto Fashion Cap e Fortana Si. Riguardo alle quote, nono sono stati registrati vincitori per la quintè, mentre la tris ha pagato 1.478 euro e la quartè è arrivata alla più che ragguardevole cifra di 17.133 euro.

Quanto alle altre corse in programma, nel prologo, che vedeva protagoniste cinque puledre di due anni, solo due sono arrivate al traguardo a causa di irrimediabili rotture occorse alle altre pretendenti: la vittoria è andata dopo percorso di testa ad Isabelle Indal, la giovane portacolori della famiglia Legati che il giovane Renè ha guidato con fiducia respingendo sin sul palo la superstite Island Degliulivi. Alla seconda, riservata ai gentlemen, Danubio Tav e Michela Rossi hanno avuto la meglio in prossimità della retta d’arrivo complice l’errore dei favoriti, chiudendo in 1.14.6. Alla terza, tutto secondo copione per l’allievo di Antonio Di Nardo, Gaudì dei Veltri che in 1.15.1 ha lasciato a qualche lunghezza una valida Guinea alle cui spalle si è piazzata Ginevra Di No. Folla in pista ed arrivo a sorpresa alla quinta, con Giava dei Greppi e il sagace Angeletti vincitori in 1.17.4 sui leader Galeno del Circeo e sulla arrembante Gilda Cap. Elettra Op ha dominato alla sesta, prendendo il comando dopo una breve scaramuccia con Emergenza Par, scandendo brillanti parziali e involandosi verso il successo ottenuto in 1.14.8 su Emergenza Par ed Ellero. Infine in chiusura di serata, brillante successo per Franka D’Aghi e Francesco Virzì che hanno vinto dopo un movimentato svolgimento tattico precedendo Fanny Clan e Fixelove Hp.