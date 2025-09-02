Tqq Premio Teleromagna stasera al Savio

Questa sera all’Ippodromo del Savio si aprirà l’ultima settimana di trotto estivo, che culminerà sabato 6 settembre col Campionato Europeo. La marcia di avvicinamento all’evento di punta della stagione è comunque ricca di interesse, visto che oggi il cartellone sarà arricchito dalla presenza della corsa Tris, Quartè Quintè abbinata al Premio Teleromagna, ormai un appuntamento fisso giunto alla sua undicesima edizione e riservato in questo caso a cavalli di 5 e 6 anni. Al via saranno in 15, impegnati sulla distanza dei 1660 metri. Il miglio abbinato alla scommessa regina dell’ippica nazionale, posta come quarto confronto serale, vede i riflettori del pronostico puntati sulla terza fila dello schieramento e più precisamente su Eridamia, proposta del team Casillo/Di Nardo, Efrem con Gennaro Amitrano ed Eclissi Bfc, reduce da un recente successo con il suo abituale partner Maurizio Cheli. Meritano però attenzione anche Danielone, come da consuetudine guidato da Roberto Vecchione ed El Remo Light, che Paolo Romanelli affiderà a Giampaolo Minnucci.

Riguardo alle altre corse, il martedì del Savio inizierà con una sfida per puledre di due anni e con Invidia Italia prima scelta dopo un positivo esordio in partnership con Marco Stefani alle redini. La seconda corsa è per i cavalli di tre anni mai vincitori in carriera, con Alvaro Be e Giampaolo Minnucci in grado di raggiungere il successo, a patto di respingere gli assalti di Gin Tonic As. Campo scarno ma buona qualità alla terza corsa che radunerà dietro le ali dell’autostart sei concorrenti, il migliore dei quali pare essere Desiderio, affidato alla guida di Roberto Vecchione, senza però trascurare il transalpino Hakim Griff, vittorioso martedì scorso, e Damaris Grif, in coppia con Marco Stefani. Alla quinta, desta curiosità il debutto in Italia della scandinava Lovely Wilma, nuova importazione della scuderia Santese che scenderà in pista con il suo nuovo driver Gennaro Amitrano. Alla sesta attenzione a Gold e Antonio Di Nardo, mentre in chiusura il nome giusto potrebbe essere quello di Flash Mark.