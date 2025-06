’Tra Cielo e Terra’ al via con Alessandro Di Battista

Prende il via questa sera, alle 21, al centro di educazione ambientale di Valbonella di Valgianna di Bagno di Romagna, l’edizione 2025 di ’Tra Cielo e Terra’, ciclo di conferenze a tema storico, naturalistico, scientifico e letterario, ideate e organizzate dall’associazione culturale ’La Compagnia di Gnomo Mentino’, con la regìa di Gianni Rossi, in collaborazione col centro turistico Valbonella. Sono 12 le conferenze in locandina, tutte alle 21, a Palazzo del Capitano a Bagno, escluso quella di questa sera che vedrà, a Valbonella, Alessandro Di Battista, che terrà una relazione sul tema ’Democrazia deviata’.

Poi il 3 luglio ’La Lingua degli dei’ con relatore Pasquale Barile, il 17 Giancarlo Cortini ’Il futuro del Sole e della Terra’, e il 31 luglio Margherita Carrer su ’L’analisi della personalità attraverso la grafia’. Poi l’11 settembre Riccardo Manzini su ’Il Corpo egizio’, il 18 Boris Ricci su ’Con gli occhi da Oceano. Viaggi, storie e sogni tra immagini e musica’, il 26 settembre Movie Quartet e Gianni Rossi su ’La scienza in musica. Omaggio a John Williams’. A seguire il 2 ottobre Alberto Crociani su ’Viaggio di un rifiuto’, il 16 Alberto Mazzotti su ’Romagna e sangiovese. La filosofia del vino’, il 30 ottobre Claudio Bignami su ’Vecchi appunti di viaggio’, il 6 novembre Gian Marco Burioni su ’Crimini e processi nel Granducato di Toscana’, il 13 novembre Loretta Gentili e Maurizio Rossi su ’Viaggio in Sri Lanka’.

gi. mo.