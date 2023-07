Tra Cielo e Terra, inizia il ciclo di 11 conferenze

di Gilberto Mosconi

Con la suggestiva camminata "al castello di Corzano tra fantasmi e antiche leggende aspettando la notte per ammirar le stelle", diretta dalla guida ambientale escursionistica Davide Prati e dal divulgatore scientifico Gianni Rossi (esperto in astronomia e egittologia), ha preso il via in giugno il calendario dell’11ª edizione della rassegna ’Tra Cielo e Terra’, ciclo di conferenze a tema storico, scientifico, naturalistico e letterario, promosso dall’Associazione Culturale ’La Compagnia di Gnomo Mentino’, in collaborazione col Centro turistico Valbonella, col patrocinio del Comune di Bagno di Romagna.

A partire da oggi fino al 9 novembre, saranno 11 le conferenze che si terranno a Palazzo del Capitano a Bagno (escluso quella dell’1 settembre), con inizio sempre alle 21.

Questo l’elenco degli incontri: questa sera ’Tellus Tri’" musiche dal mondo, con Stefano Nanni (pianoforte), Roberto Bartoli (contrabbasso), Gianluca Nanni (batteria); giovedì 20 luglio Giovanni Succi parlerà su ’La superconduttività nella vita di tutti i giorni’; venerdì 28 luglio Gianni Rossi ne ’I Giorni del Capitano’; giovedì 3 agosto Giancarlo Cortini in ’Le nuove frontiere della ricerca astronomica’; il 24 agosto Eleonora Rossi in ’Esistenze al confine. Una riflessione sulla crisi dei migranti e dei rifugiati’; l’1 settembre al Centro turistico di Valbonella, Alessandro Di Battista sarà al centro di una serata dedicata all’attualità, durante la quale i presenti potranno fare riflessioni, assieme all’ex parlamentare, su avvenimenti politici, economici e sociali dei tempi recenti. Poi il 14 settembre Riccardo Manzini terrà una conferenza su ’La Storia comparata per comprendere la realtà’; il 21 settembre Mattia Mancini farà ’Quattro chiacchiere all’ombra delle piramidi’; il 5 ottobre Gianni Rossi relazionerà su ’Gli effetti speciali della nostra atmosfera: arcobaleni, fulmini e aurore polari’; il 26 ottobre Francesco Calanca su ’Picasso e il modernismo: tra rabbia e innovazione’; il 9 novembre Loretta Gentili e Maurizio Rossi su ’Dalle pianure del Bangladesh alle vette del Nepal’.

Il programma ’Tra Cielo e Terra 2023’ prevede, altresì, tre escursioni fra storia, natura, e gastronomia: il 16 giugno si svolgerà la camminata ’Stelle sulla via di Nasseto’; l’11 luglio A Strabatenza, dove ’confluisce" la Luna’; il 18 agosto ’Stelle e Stalle sul Monte Còmero’. Inoltre il 17 giugno, il 15 luglio, il 2 settembre, a Valbonella spettacoli e musical per bambini, messi in scena da Gnomo Mentino e la Compagnia dell’Amore. Per Informazioni: Gianni Rossi (3470859371).