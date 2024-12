’Tra Cielo e Terra’, si lavora già alla prossima edizione

Si è conclusa, con l’ultima conferenza di novembre, la 13esima edizione del ciclo di conferenze della rassegna "Tra Cielo e Terra". Relatori della conferenza conclusiva di quest’anno, sul tema "Camminando sulle strade del Che: Viaggio in Bolivia", sono stati Loretta Gentili e Maurizio Rossi, che già da vari anni, gestiscono con passione ed entusiasmo, il ristorante ’La Straniera’, alle falde del Fumaiolo di Verghereto. Nella loro meritata pausa invernale, amano viaggiare in giro per il mondo. I loro viaggi sono a stretto contatto con le popolazioni locali, con le quali condividono la cultura, la storia, ma anche la gastronomia, frequentando sempre un corso di cucina locale prima di rientrare ai loro fornelli. "Da giugno a novembre – dice Gianni Rossi, tra i promotori e organizzatori della rassegna – abbiamo tenuto dieci incontri su temi di attualità, storici, scientifici, naturalistici, che hanno visto, nella sala convegni di palazzo del Capitano a Bagno, la partecipazione di un pubblico sempre numeroso e interessato. L’incontro più partecipato è stato quello con Alessandro Di Battista, sul tema ’Scomode verità: dalla Guerra in Ucraina al massacro di Gaza’, presso il centro turistico di Valbonella, con oltre 200 presenti". "La rassegna – aggiunge Rossi – è organizzata dall’associazione culturale La Compagnia di Gnomo Mentino, in collaborazione col centro turistico Valbonella e col patrocinio e il contributo del Comune di Bagno. L’associazione è già al lavoro per organizzare la prossima edizione, che prenderà il via a giugno 2025, con la consapevolezza di dare un notevole contributo all’offerta culturale e turistica del territorio".

