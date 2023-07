«Tra Cielo e Terra», XI Edizione con Escursioni tra Storia, Natura e Gastronomia

"Tra Cielo e Terra", il coinvolgente ciclo di conferenze a tema storico, scientifico, naturalistico, letterario, giunto alla XI edizione, ideato e promosso dalla associazione culturale "La Compagnia di Gnomo Mentino", in collaborazione col centro turistico Valbonella e col patrocinio del Comune, mette in cammino anche alcune escursioni a piedi tra "Storia Natura e GAstronomia". Le camminate saranno dirette dalla guida ambientale escursionistica Aigae Davide Prati (nella foto) de "ITrekkabbestia" e dal divulgatore scientifico Gianni Rossi esperto di astronomia. Dopo la camminata che si è svolta il 10 giugno scorso al castello di Corzano di San Piero, e la successiva che ha avuto luogo il 16 giugno con l’escursione "Stelle sulla via di Nasseto" che si è sviluppata dal suggestivo borgo delle Gualchiere di Bagno, a circa un chilometro a sud del paese termale, con destinazione appunto Nasseto per rivolgere poi anche lo sguardo verso la volta celeste, un’altra suggestiva camminata è in calendario oggi "A Strabatenza, dove confluisce la Luna". Nell’alta Valle del Bidente di Bagno, i camminatori seguiranno le gesta della Resistenza, lungo il "Sentiero del partigiano Janosik" fino alle Cortine di Sotto". Ritrovo alle 18,30 a Poggio alla Lastra. Le camminate "Tra Storia Natura e GAstronomia 2023" si concluderanno con l’escursione del 18 agosto sul tema "Stelle e Stalle sul Monte Còmero". Una suggestiva camminata per conoscere il grandioso e maestoso monte Còmero (1.371), che svetta a est degli abitati di Bagno e di S.Piero, attraverso le sue pendici e le sue leggende e godere durante la notte la magìa degli astri. Per info.: ITrekkabbestia Davide Prati (3471002972).

Gilberto Mosconi