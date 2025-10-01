Tra diagnosi sbagliate e garze dimenticate: "Il rischio c’è e va combattuto"

Una caduta accidentale con conseguente frattura ossea, un medicinale somministrato per errore, una garza lasciata nell’addome durante un intervento chirurgico, uno scambio di persona e di terapia, una diagnosi sbagliata, fino al drammatico assurdo di un’operazione ad una gamba sana anziché ad un braccio ammalato. Capita in ogni ospedale, anche se è ben lontano dalla norma. Si chiama rischio clinico ed è la probabilità che un paziente subisca un danno imputabile alle cure sanitarie, che può causare un peggioramento delle condizioni di salute, un prolungamento della degenza o addirittura la morte. Spesso con strascichi giudiziaria altrettanto dolorosi per tutti. La lista degli incidenti peraltro è lunga, ma come si può prevenire? "Innanzitutto con l’impegno comune di pazienti, professionisti, operatori della sanità ed anche cittadini" premette la dottoressa Annita Caminati direttrice della struttura per la Gestione e del Rischio e Sicurezza delle cure dell’Asl Romagna, poiché nelle situazioni complesse come un ospedale il rischio zero non esiste. Insomma si può sbagliare.

"E’ un’eventualità che va accettata - evidenzia la dottoressa Caminati - poiché nel momento in cui l’accetto cerco di adottare modalità corrette di intervento promuovendo una politica della sicurezza che renda i professionisti liberi di segnalare errori ed incidenti, e dunque anche potenziali rischi".

Le cadute, ad esempio, sono un tema nevralgico: "Abbiamo almeno 1700 casi all’anno nell’intera Asl e c’è un referente per ogni unità operativa, altrimenti non sarebbe possibile gestire quelle emergenze. Per ciascun caso vogliamo sapere come, perché e dove è successo. Tutto è trasparente e resta nella cartella clinica. L’Asl Romagna conta più di 16 mila dipendenti a cui sono grata perché non hanno remore a segnalare più di 2500 casi all’anno, in parte riferiti a rischi potenziali che ci permettono di migliorare". "Gli errori sono conseguenze dell’agire organizzato e ogni azienda sanitaria mette in atto buone pratiche. Faccio l’esempio delle garze - dice la dottoressa Caminati - abbiamo delle procedure che ci permettono di sapere quante garze e quanti strumenti si usano prima, durante e dopo l’intervento". Se il conto non torna ci si ferma e si verifica. E quando capita di operare l’arto sbagliato? "E’ un evento che abbiamo il dovere di segnalare prima alla nostra direzione e poi alla Regione e al Ministero che lo inserisce in un data base. Poi s’innesca un meccanismo il più tempestivo possibile che attiva l’unità di crisi".

Ciò che finisce sul data base non è il nome del professionista coinvolto nell’errore e neppure il paziente ma la struttura, che deve dimostrare di aver avviato le dinamiche giuste perché non succeda ancora. "Nel mondo della sanità è frequente - dice la dottoressa Caminati - lo scambio di paziente, che deve essere continuamente identificato nel percorso ospedaliero. Per questo sono state adottate numerose tecnologie di riconoscimento, tra cui i lettori ottici. Nel caso della filiera ‘giusto paziente, giusta terapia’ se i tasselli non sono corretti la procedura, che è informatica, si blocca". La regola prima, comunque, è esibire sempre la tessera sanitaria e portare con se l’elenco dei medicinali che si assumono ordinariamente. Ma qual è l’ambiente a maggiore rischio? "La sala operatoria - dice la dottoressa Caminati - poiché lì i rischi si accumulano, anche per l’uso di tecnologie invasive e complesse e la presenza contestuale di tanti operatori". Chi subisce un danno, comunque, ha il diritto di essere risarcito.