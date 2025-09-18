Tra i vigneti alla scoperta del territorio con le iniziative dei Percorsi del Savio

Per tutta la giornata di sabato 20 settembre due iniziative enogastronomiche tra i vigneti di Mercato Saraceno, città del vino, organizzate dai Percorsi del Savio. Un invito a trascorrere un momento di scoperta e approfondimento del territorio, a partire dalle 10.30 di sabato, quando si potrà partecipare ad un evento fra i filari e gli uliveti della Tenuta Casali, per una coinvolgente esperienza guidata.

Il percorso prevede la degustazione di ben quattro vini e dell’olio extravergine di oliva prodotto dalla cantina, con accompagnamento di grissini o streghette. Durante la visita, si potrà scoprire la storia della cantina: la guida accompagnerà i visitatori nella vigna e nell’oliveto della tenuta, per andare a conoscere la filosofia di produzione dell’azienda.

Si vedrà, così, come da un grappolo nasce un vino capace di raccontare la storia della terra da cui è nato.

La quota per partecipare è di 20 euro a persona. Nel pomeriggio invece è in programma un’escursione guidata a piedi, lungo un percorso ad anello (di circa 6 chilometri e due ore di durata) tra boschi e filari, che arriverà a toccare il borgo di Monte Sasso.

Al termine la Cantina Tenuta Casali accoglierà i visitatori per una degustazione personalizzabile di vini e prodotti tipici del territorio: una volta effettuata la prenotazione, i partecipanti riceveranno un link per creare la propria box personalizzata inserendo i prodotti per la merenda e la quantità di calici di vino desiderata, dunque ognuno potrà scegliere il costo della merenda in base alla box che vuole creare. Costo 10 euro a persona.

Ritrovo alle 14 alla Tenuta Casali (via della Liberazione, 32). Prenotazione obbligatoria online su sito dei Percorsi del Savio (https://emiliaromagnawelcome-giratlantide.trekksoft.com/it). Informazioni: 0547 356327.