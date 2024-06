Tra lavanda e fischietti. San Giovanni porta quattro giorni di festa

Viola come la lavanda, uno dei simboli della festa. Viola come il colore che domina nelle mappe di Cesena rivisitata in occasione di San Giovanni, la tradizionale fiera dedicata al patrono cittadino e che nel 2024 per la 31esima volta si terrà sotto l’egida di Cesena Fiera. Alle 19.30 di venerdì 21 giugno il sindaco Enzo Lattuca e probabilmente anche la nuova giunta che dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore, taglieranno il nastro della festa simbolo dell’estate cittadina, in compagnia del presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini. La proposta sarà come sempre ricchissima e coinvolgerà tutto il cuore urbano, tra tradizioni e suggestioni, come quelle che pescano nell’intrigante mondo della magia e dei riti del solstizio pensati per tenere a bada le streghe. Confermatissima l’area dei Giardini di Serravalle, che sarà dedicata al cibo proposto dai food truck, ma anche ai prodotti artigianali e alla musica dal vivo. La colonna sonora live sarà una caratteristica di tutta la rassegna, proposta anche in piazza Almerici, piazza Amendola, Giardini Pubblici e via Strinati. A proposito di via Strinati, torneranno nel pieno della loro ‘vitalità’ anche le strade ad essa limitrofe, che accoglieranno pure gli spazi dedicati alla magia. Ai Giardini Pubblici, oltre alla musica, ci saranno iniziative dedicate all’inclusione, mentre lungo l’asse che da piazza della Libertà arriva a via Battisti si susseguiranno, come sempre, il salone auto, la fiera campionaria e gli spazi dedicati agli ambulanti e ai vivai. In ci via Zeffirino Re tornerà la Fiera Antica, mentre i Giardini Savelli ospiteranno il ‘Romagna Ginfest’. Gli ambulanti riempiranno anche piazza del Popolo, mentre in viale Mazzoni è previsto l’allestimento di uno spazio dedicato ad alimentazione e benessere, prima di chiudere con le giostre del luna park che si spingeranno fino all’intersezione con via del Tunnel.

"L’intento – hanno commentato il sindaco Enzo Lattica e il direttore di Cesena Fiera Luigi Bianchi – è quello di rinnovare e innovare costantemente la proposta. Stiamo già pensando alla prossima edizione, ma restando su quella ormai alle porte, è importante sottolineare l’inserimento nel cartellone di un crescente numero di spettacoli, pensati per aggiungere proposte a un contenitore che già da solo è comunque ricchissimo". Il chiostro di San Francesco per esempio proporrà tre appuntamenti: sabato 22 dalle 21.15 anche Cesena celebrerà la ‘Festa della Musica’. Sarà una maratona musicale, a cura delle band della scuola di musica ‘Chorus Institute Of Musical Arts’ in collaborazione con ‘AIdsm’ (Associazione Italiana delle Scuole di Musica). Domenica 23 dalle 21.15 tornerà ‘Poeti a San Giovanni’, classico appuntamento promosso da ‘Campo della Stella’. Conduce Gianfranco Lauretano. Lunedì 24 dalle 21 infine andrà in scena ‘Felicità per dummies - Felicità per negati’, monologo di Roberto Mercadini promosso dalla Diocesi, in occasione della Festa della famiglia. Ingresso a offerta libera. Il programma completo della fiera è disponibile sul sito www.cesenafiera.com Riguardo alle celebrazioni religiose infine, dalle 10 alle 12 di lunedì 24 giugno, in occasione della messa pontificale celebrata dal vescovo Douglas Regattieri, uno dei grandi libri liturgici di proprietà della Diocesi conservati nella Biblioteca Malatestiana sarà esposto all’interno del duomo. Durante la fiera l’area verrà costantemente presidiata dalle forze dell’ordine anche grazie al sostegno dei volontari della protezione civile e della Croce Rossa.