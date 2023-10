Tra Leonardo e LeiLa Stars: "Gioco con la femminilità"

Capelli cotonati, tacchi altissimi e vestitini attillati: Leonardo Zani, 22enne studente di Scienza della nutrizione all’Università di Urbino, gioca con femminilità più sfacciati nei panni di LeiLa Stars, la drag queen cesenate, apprezzata in tutta la Romagna e non solo. Ospite di Pomeriggio 5 quando la conduzione era ancora di Barbara D’Urso, artisticamente nasce a marzo 2019, per frequentare la Drag Queen Academy di Simona Sventura a Bologna, a settembre 2019. Da subito i primi eventi, col tempo sempre frequenti e in collaborazione con i dj e i locali più importanti della Romagna e dell’Emilia. Ospite di eventi anche in Toscana, Puglia, Sardegna, Marche. Dice LeiLa Stars: "Sono stato concorrente a Beauty Queen Italia e a Master Queen Italia, concorsi di rilievo nazionale, ho portato la mia arte anche al primo festival nazionale dedicato a tutte le forme di drag, il Drag&Friends Italian Festival. Da febbraio di quest’anno sono direttore artistico dello staff di NIght Of Stars Nios, che nasce nella città universitaria di Urbino, con il format dal nome Queeroom". La drag queen cesenate sarà l’attrazione della serata Halloween il 31 ottobre al ristorante pub Mamy’s di Cesenatico. Accompagnata da Dj Guè, dapprima con una selezione musicale per tutti i gusti dalle 18.30, per passare alla cena spettacolo dalle 20.30 fino a tarda sera.

"Le mie esibizioni – racconta LeiLa Stars – sono principalmente di carattere teatrale e interpretativo di brani conosciuti, con specializzazione del lypsinc (sincro delle labbra letteralmente), piccole coreografie, e colpi di scena. L’immagine è quasi sempre femminile, con la particolarità di non indossare quasi mai il seno. Sensualità e femminilità sono dentro ognuno di noi, e io, Leonardo, so esprimerla attraverso LeiLa, con abiti cuciti su misura, anche da me, studiati per lo show, parrucche cotonate o naturali, sempre al servizio del personaggio e tacchi altissimi, oltre a un make up realizzato in due ore di lavoro, per risaltare ogni punto del viso in un’ illusione in grado di ampliare i limiti che la nostra mente contemporanea può avere. Show esplosivi e sorprese uniche per l’occasione, musica, divertimento, emozioni, riflessione e risate, accompagneranno una cena ad hoc di buon cibo e beverage".