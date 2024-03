Tra macerie e degrado. Sacim, nuovo sgombero. Allontanati due abusivi

"Questa mattina là fuori c’era un gran movimento. Forze dell’ordine e vigili del fuoco sono entrati nell’area dell’ex Sacim quando l’alba era da poco sorta. Hanno accompagnato fuori un paio di persone che evidentemente avevano trascorso la notte all’interno, in giacigli di fortuna. Non è la prima volta che succede, anche perché non è la prima volta che in quest’area si deve fare i conti con situazioni di pericolo e di degrado". L’auspicio dei residenti e degli operatori commerciali di Torre del Moro che vivono o lavorano nell’area vicina al grande complesso che dovrà essere interamente demolito e poi riqualificato, sperano però che questa sia l’ultima.

L’intervento di ieri mattina, predisposto dal questore di Forlì-Cesena con l’impiego di polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, è stato effettuato in risposta alla denuncia sporta dalla proprietà dell’area, che aveva segnalato l’occupazione illegittima da parte di alcune persone che si erano stabilite all’interno degli edifici non ancora demoliti, impedendo così la prosecuzione dei lavori nel vecchio complesso esistente. Le forze dell’ordine ieri hanno identificato due persone, un uomo 56enne di origine italiana, già noto per lesioni e reati legati a sostanze stupefacenti, e un 40enne tunisino, regolarmente presente sul territorio nazionale. Entrambi sono stati denunciati per invasione abusiva di terreni ed edifici.

Terminato lo sgombero, la proprietà ha ripeso gli interventi di messa in sicurezza, ai quali farà seguito la riapertura del cantiere. La riqualificazione dell’area, attesa da tempo, rappresenta in effetti probabilmente l’unica definitiva soluzione al problema di degrado che affligge quel fazzoletto di città, destinato a cambiare volto per ospitare un comparto sia residenziale che commerciale.

I lavori erano iniziati proprio circa un anno fa, in seguito all’ennesimo sgombero effettuato dalle forze dell’ordine, ma gli spazi sono ampi e mentre le ruspe si erano messe al lavoro sui primi edifici, le occupazioni erano tornate d’attualità in altri. "Tante, troppe volte – hanno raccontato i risedenti della zona – rincasando soprattutto di sera, abbiamo dovuto fare i conti con nebulose frequentazioni, che creavano forte disagio soprattutto tra i giovani , i giovanissimi e le donne. Viviamo tra il verde dell’Ippodromo e la centralità della via Emilia, in uno spazio che merita di tornare tranquillo. Una volta per tutte".