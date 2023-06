Tra musica classica, lirica e jazz Al via diciassette ’Sere d’estate’

di Raffaella Candoli

È un imprescindibile appuntamento estivo con la buona musica a Cesena, la rassegna "Sere d’estate" che l’associazione culturale "Amici della musica", propone da ben 44 anni, con all’attivo oltre 600 concerti. Un calendario che si snoda in 17 eventi, per un costo complessivo di 15mila euro, tra vari generi musicali che vanno dal jazz al pop, dalla musica classica e lirica al comico-musicale. Saranno 10 le serate al chiostro di San Francesco, a partire da martedì 27 alle 21.30; altri palcoscenici quelli della chiesa di Sant’Agostino (28 luglio) con l’orchestra sinfonica londinese diretta dal maestro Robert Hodge con 75 elementi; il foro annonario (27 agosto) con la Symphony Thames Orchestra, e un prolungamento di stagione con date al 5, 12 e 19 novembre; i concerti di Natale il 16 dicembre al Conad Montefiore e il 17 nella chiesa di San Bartolo.

Ma torniamo al programma imminente che vede, appunto martedì prossimo alle 21.30, l’apertura di stagione: il duo Yuri Ciccarese (flauto) e Pierluigi di Tella (pianoforte) eseguono musiche di Donizetti, Verdi, Rossini, Wagner, Leoncavallo, Czerny. Giovedì 29, stessa ora, in collaborazione con il Conservatorio Maderna sarà di scena la musica lirica.

Tra i protagonisti la soprano professionista siberiana Radmila Novozheeva, che ha suo malgrado ottenuto visibilità tra giornali e tivù, durante le terribili giornate dell’alluvione, per avere intonato, accompagnata al pianoforte dalla maestra Pia Zanca, l’aria della "Regina della notte" e che riproporrà nel corso del concerto, insieme alla classe di accompagnamento al pianoforte della stessa maestra Zanca, e alla classe di canto di Valeria Esposito. Il programma prevede una selezione di brani dal Barbiere di Siviglia, Lucia di Lammermoore , Il flauto magico, Les contes de Hoffmann.

Figura da ben 11 anni nella Rassegna la "3Monti band" con il decano dei musicisti cesenati, il cantante bassissista Bruno Signorini. Il repertorio dal jazz al pop vede le voci di Renato Bartolini, Alberto Fattori, Alessia Pantanella, Serena Sbrighi e Valentina Orioli, architetta cesenate, assessora al Comune di Bologna, titolare del dossier relativo ai portici bolognesi che ha portato al riconoscimento Unesco. Si prosegue giovedì 20 luglio con un tributo a Mina della "Claudia Cieli quartet". Altro omaggio da parte di una delle cover band autorizzate a riprodurre musica di Fabrizio de André, è quello tributato dalla "Fabernoster band".

C’è anche la danza, il 10 agosto con la magia del tango grazie al Libercuatro Ensamble in tournée in Italia. Di sicuro divertimento lo spettacolo comico musicale "Concert Jouet" proposto da due giovani artiste: Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello). Il "Bruno Signorini quartet" sarà di scena il 24 agosto alle 21 con le canzoni dal 1950 al 1980. Il 30 agosto l’orchestra giovanile di 47 elementi "Jazz Thames Orchestra" proporrà musiche di Ella Fitzegerald, Bill Winter e altri grandi del genere musicale. E, a chiusura della stagione estiva un inconsueto "Puccini in jazz": ritratto d’autore sotto un altro punto di vista. Collabora agli eventi l’associazione Magicamentemozart.