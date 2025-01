Tra musica e mare, le nuove attività di Arci Lab

Arci Lab, associazione aderente alla Rete Spazio Comune istituita dall’Amministrazione comunale con il proposito di dare nuova vita agli immobili di proprietà dell’Ente in disuso o poco valorizzate, con l’avvio del nuovo anno propone ulteriore attività aperte alla cittadinanza. È questo il caso del laboratorio esperienziale dove il mare e la musica si fondono anche grazie all’accompagnamento dei maestri Ida ed Edo che guideranno i partecipanti – bambine e bambini dai 6 ai 10 anni – in un viaggio musicale con filastrocche e laboratori artistici a tema marino. Al termine di ciascuna giornata i partecipanti potranno portare a casa il lavoro realizzato.

L’appuntamento è per sabato 18 e sabato 25 gennaio dalle 16 alle 17:30 nei locali del Centro di Arti visive e sceniche di via Fusconi 59 (ex scuola elementare di San Martino in fiume). I primi iscritti potranno godere della promozione in corso che comprende la tessera socio e la partecipazione a due giornate di Lab.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni è necessario scrivere su whatsapp al numero 3406074863.

Rete Spazio Comune. L’immobile di via Fusconi 59 è stato assegnato, tramite bando pubblico, alle associazioni Gruppo Fotografico 93 (capogruppo), Compagnia Fuori Scena, Arci Lab Aps. La proposta progettuale del Gruppo Fotografico 93 comprende attività ed iniziative didattiche, espositive e editoriali riguardanti la divulgazione e la promozione del linguaggio fotografico, proponendo corsi, workshop e laboratori, organizzazione di incontri con gli autori, produzione di mostre e ricerche fotografiche e pubblicazione di cataloghi e libri. La Compagnia Fuori Scena intende promuovere corsi di formazione, laboratori e stage intensivi che permettano a bambini, ragazzi, giovani e adulti di iniziare un percorso di formazione teatrale e rassegne di teatro per tutte le età e generi letterari. Arci Lab Aps propone attività artistiche, di intrattenimento e di crescita personale: percorsi di Musicoterapia in ambito educativo, riabilitativo, preventivo e terapeutico; percorsi di Propedeutica Musicale; corsi di Batteria e Percussioni di riciclo; laboratori esperienziali in natura; laboratori a tema e multidisciplinari.