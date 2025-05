Tra ombre e lustrini. Calzaturiero in crisi ma le vip non rinunciano alle scarpe del distretto

Reagire alla crisi, per gli imprenditori e gli artigiani del distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli, significa una sola cosa: continuare a lavorare, a plasmare quella bellezza che risplende ancora sui red carpet più prestigiosi al mondo. Così, in attesa della convocazione di un tavolo locale di coordinamento del distretto calzaturiero - annunciata nei giorni scorsi dal sindaco della cittadina, Moris Guidi – questa sera la piazza di San Mauro si animerà per un grande evento. A partire dalle 21, infatti, le attività locali proporranno, in anteprima, le tendenze che vedremo la prossima estate. Ma sulla passerella non sfileranno solo abiti: a fare squadra con gli imprenditori ci saranno i ragazzi dell’istituto ‘Marie Curie’ di Savignano, coinvolti in un progetto finalizzato ad avvicinare ancor di più la scuola al territorio e al mondo del lavoro. La piazza ospiterà anche una mostra delle calzature iconiche realizzate, dal secondo dopoguerra a oggi, dai ‘big’ del distretto.L’evento è ideato da "Made in San Mauro Pascoli", un’associazione no-profit fondata da un gruppo di imprenditori sammauresi, tra cui Roberta Alessandri, titolare dell’azienda di pelletteria e accessori ‘Tommassini Bags’. "In un momento difficile per il settore vogliamo lanciare un messaggio chiaro: fare rete è possibile. Insieme si può ridare luce e attrattività al territorio".

Segnali di resilienza del distretto – in cui, attualmente, l’80% delle 120 aziende ancora attive sta utilizzando ammortizzatori sociali per restare in piedi - arrivano anche dagli eventi più glamour di quest’ultimo scorcio di primavera. Sono numerose, infatti, le celebrities che hanno scelto le maison sammauresi per completare i propri look, a partire dalla principessa Kate, moglie dell’erede al trono William d’Inghilterra. La principessa ha battezzato una fregata antisommergibile sfoggiando un look marinaro impeccabile: ai suoi piedi, ancora una volta, le décolleté in suede chiaro di Gianvito Rossi. Ma i modelli di Gianvito Rossi sono arrivati anche sul tappeto rosso di Cannes, indossati, fra l’altro, dall’attrice bolognese Matilda De Angelis. A condividere la passerella della Croisette c’era anche Elodie, che, fedelissima della griffe Casadei, ha scelto le vertiginose ‘Superblade’ rosse anche per promuovere il tour negli stadi. A Cannes non poteva mancare Alevì, il marchio fondato da Perla Alessandri e Valentina Micchetti, visto ai piedi dell’attrice Halle Berry. Giuseppe Zanotti ha vestito, di recente, la top model Gigi Hadid, la cantante Rihanna e Damiano David, al suo debutto da solista dopo l’abbandono (temporaneo?) della band romana dei Maneskin.

Maddalena De Franchis