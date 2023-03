Tra palco e realtà Quando Cesena era la tappa fissa dei big della musica

‘Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei’. Magari al Vidia, come successe la sera del 30 gennaio 2006. Allora a Cesena stava per aprirsi la prevendita dell’evento dell’anno, che il successivo 9 novembre avrebbe portato al Carisport Luciano Ligabue. Il vulcanico Libero Cola, uno dei punti di riferimento del panorama musicale del territorio, nonché di ‘Romagna Concerti’, che organizzava l’evento in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Cesena allora rappresento da Daniele Gualdi, aveva cavalcato l’onda, ideando l’evento nell’evento: porte aperte in discoteca, non per ballare, ma per trascorrere insieme le ore che separavano dalla possibilità di staccare i primi tagliandi. Fu un successo, tra il Monopoli giocato dallo stesso Cola insieme a tanti ragazzi, i sacchi a pelo per affrontare più comodamente l’attesa e soprattutto la tanta – tantissima – voglia di esserci. Ligabue a Cesena vale Vasco a Rimini e nello scriverlo si va sulla tastiera con le dita felpate di chi sa di muoversi tra la cristalleria. Perché entrambi non hanno termini di confronto. Quello che è certo è che quelle notti erano davvero speciali, per gli amanti della musica e non solo.

I grandissimi della musica passavano da Cesena, i biglietti evaporavano e il Carisport strabordava, di pubblico, di emozioni e di appeal di un territorio che non a caso all’impianto sportivo in zona Ippodromo aveva aggiunto il nome di ‘teatro’. Ligabue, camicia e jeans scuri, si sedette su una sedia con una chitarra in mano e fece meraviglie. E non fu l’unico, perché prima di arrivare al 2020 e alla pandemia la lista dei grandi che si esibirono in città è davvero lunghissima.

Partendo dal nuovo millennio e lasciando un capitolo a parte per i Foo Fighters trascinati a Cesena dal sogno di Rockin 1000, ecco, in ordine sparso e citazione libera, Gianni Morandi, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Laura Pausini, Gianluca Grignani, Loredana Berté, Franco Battiato insieme ad Alice, Fiorella Mannoia, i Nomadi (entrambi per tante volte da perde il conto), Piero Pelù, Pino Daniele, Elio e le Storie Tese, Lucio Dalla, Mario Biondi, Ornella Vanoni, Giovanni Allevi (lui e il piano, col Carisport ammutolito, che spettacolo) Paolo Conte, i Jethro Tull, Cesare Cremonini e Steve Hackett, giusto per chiudere con un nome a effetto un elenco che a un certo punto decidiamo di chiudere d’ufficio, ben lungi dall’averlo terminato. Il passato è passato? ‘Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che va’. Verso Cesena, magari.

Luca Ravaglia