Tra papaveri e lucciole lungo l’antico Decumano. L’appuntamento è per questa sera a Gattolino dalle 21,15 con partenza e arrivo dalla chiesa di Sant’Anastasia. Terre Centuriate Cesenati organizza la tradizionale passeggiata di fine maggio lungo il decumano di via Mesola, antica strada vicinale che attraversa i campi coltivati del reticolo centuriale. Il percorso molto facile e adatto a tutti, darà modo ai partecipanti di assistere allo spettacolo naturale della bioluminescenza prodotta dalle lucciole nella loro stagione amorosa, e di attraversare una quadra della centuriazione realizzata dai Romani alle fine del III secolo a.C. Dopo l’installazione inaugurata in aprile dei cartelli di segnaletica lungo il decumano di via Melona-Via Chieri, l’associazione Terre Centuriate continua con le iniziative di carattere culturale e in chiave green con esperienze autentiche che hanno il fine di creare un legame di appartenenza al nostro territorio, ricordando che la centuriazione cesenate è il sistema di appoderamento agrario meglio conservato di tutto l’ex impero romano, con una geometrica struttura di viabilità e una rete di canali di scolo delle acque ancora ben funzionante che va conservata e tutelata.