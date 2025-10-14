Tra polizia locale ed esercito. Piselli numero uno dei riservisti

Si è conclusa con la vittoria del comandante della polizia locale di Cesena, Andrea Piselli, 53 anni, la competizione di settore dell’esercito delle forze dell’ordine tenutasi a Bari a inizio ottobre. Un’esercitazione durata 26 ore, con una marcia forzata di 20 chilometri, scontri simulati di pattuglie con armi laser, operazione di disinnesto di ordigni e liberazione ostaggi.

"Sono molto orgoglioso di aver preso parte a questa competizione – racconta Piselli – In passato sono stato ufficiale dell’esercito e sono rimasto in contatto con le associazioni d’arma. Queste iniziative hanno un valore misto: sia sportivo, che di coesione, e uno scopo sociale, cioè mantenere elevato il livello addestrativo di coloro che sono chiamati a difendere questo paese. La competizione si è svolta nel Comune di Spinazzola il 3, il 4 e il 5 ottobre. L’associazione di Bari è estremamente attiva, e la sezione che si è impegnata particolarmente è la Unuci di Bari, associazione di ufficiali delle forze armate in congedo, che da molti anni organizza questa esercitazione nel poligono militare dell’alta Murgia, in Puglia".

La competizione comprende una quantità di prove tattiche, tecniche e sportive in forma di gara a punti, alla quale sono invitati a partecipare pattuglie di quattro operatori provenienti da reparti in servizio e in congedo. In questa edizione c’erano 8 pattuglie e 32 membri. "La gara sportiva – continua il comandante Piselli – si è svolta nel corso di un’esercitazione durata 26 ore consecutive: con 10 attivazioni, tra cui una marcia forzata zavorrata con 10 chili di zaino su un percorso di 20 chilometri, esercizi di attivazione comprendenti scontri diretti tra pattuglie con armi laser, operazione di disinnesco di ordigni, liberazione di ostaggi, conquista di postazione, evacuazione di feriti e vari tipi di ricognizione. I partecipanti provengono da tutta Italia. Da Cesena c’ero solo io".

"Quest’anno – conclude Piselli – mi sono classificato primo nei riservisti (persone che non sono più in servizio nelle forze armate) e secondo nella classifica assoluta, dopo la brigata di San Marco della Marina. Lo scorso anno avevo vinto sia la categoria che l’assoluta. Il premio è stato una coppa, e l’orgoglio di avercela fatta. Ho svolto una preparazione atletica e un addestramento continuo. Ho un passato sportivo di arti marziali e sono un subacqueo. Non escludo che tra gli obiettivi futuri vi sia quello di mettere insieme una squadra di uomini e donne tra le forze dell’ordine per partecipare con una squadra propria di Cesena".

Annamaria Senni