Tra sapori e tradizione. Torna ’Il Pesce fa Festa’

Questa sera apre i battenti l’edizione 2025 della sagra ’Il Pesce fa Festa’. Per cinque giorni il centro storico di Cesenatico si trasforma in un grande ristorante all’aperto, con vari stand e tante iniziative dedicate agli appassionati delle ricette marinare e a coloro che nel tempo libero amano frequentare questo spicchio di Adriatico. In cabina di regia ci sono Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune di Cesenatico, con la collaborazione di Cooperativa stabilimenti balneari e Cesenatico Camping Village. L’obiettivo è assaporare ricette marinare, valorizzare il pesce fresco dell’Adriatico ed i ristoranti di Cesenatico. In viale Anita Garibaldi sono allestiti gli stand di Arte Confcommercio, Arice Confesercenti, e del Maré con lo chef Omar Casali e l’associazione Chef to Chef Emilia-Romagna Cuochi.

In piazza del Monte c’è l’associazione Tra il Cielo e il Mare, in viale Leonardo da Vinci l’associazione Motta Vicenza, in piazza Pisacane la Cooperativa Armatori di Cesenatico si presenterà con ’La tavola dei pescatori’ e dall’altra parte del canale, sul lato di Ponente nei pressi del vecchio Squero, l’associazione Pescatori a casa vostra, mentre il pesce della solidarietà è nel cortile del Museo della Marineria con l’associazione Amici della Ccils.

Anche le motonavi si trasformano in ristoranti, la New Ghibli ormeggiata di fronte a piazza Ciceruacchio e la Tritone nel tratto centrale del porto canale. Tutti i piatti serviti rispettano un disciplinare rigoroso, con solo pesce del mare Mediterraneo e nessun prodotto d’importazione, per valorizzare la filiera locale e sostenere il pescato del territorio. Barbara Pesaresi, direttore Confesercenti Cesenatico, scalda i motori della kermesse: "Il Pesce fa festa è la manifestazione dell’autunno di Cesenatico ed è diventata una sagra conosciuta in tutta Italia. La nostra stagione turistica finisce con Il Pesce fa festa e con questo evento vogliamo regalare un’atmosfera goliardica; festeggiamo Halloween e iniziamo a ballare a partire dal giovedì 30 ottobre. La cornice è un posto meraviglioso dove gustare piatti unici del nostro pescato".

Roberto Fantini di Confcommercio punta molto sull’evento: "Il Pesce fa Festa riscuote un grande successo di pubblico da più di trent’anni. Lo scorso anno abbiamo toccato le 80mila presenze e per questa manifestazione puntiamo sugli eventi, sulla musica e sulla festa, un’impronta che piace ai visitatori e agli amanti del buon cibo. Ci aspettiamo una grande partecipazione dei nostri affezionati, ma anche nuovi turisti che vengano a Cesenatico per conoscere la nostra città. Infatti tanti hotel allungano stagione fino a questa sagra".

Giacomo Mascellani