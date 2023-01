’Tra sogno e realtà’ prorogata fino al 29 gennaio

È stata prorogata sino a fine mese la mostra ’Tra sogno e realtà’ curata da Francesca Caldari e allestita nella Galleria comunale d’arte ’Leonardo Da Vinci’. Una delle più interessanti iniziative culturali delle festività di fine e inizio anno sarà così fruibile fino al 29 gennaio, per la gioia degli appassionati di arte e degli estimatori dei tre artisti protagonisti dell’esposizione: Luca Dall’Olio, Giancarlo Montuschi e Massimo Sansavini, sono tre personaggi capaci di condurre i visitatori alla scoperta del loro mondo.

È significativo che i colori squillanti e talvolta prepotenti con tanti riferimenti onirici, siano al centro di un allestimento in cui, a gran voce, vogliono distoglierci dal grigiore e dalle ansietà degli ultimi anni, trascorsi fra pandemia e guerra. Il percorso espositivo comprende una quarantina di opere di artisti curiosi, colti, dai mille interessi, accomunati non solo dalle scelte di tonalità vivaci, dai richiami Pop e soprattutto dalla poetica legata alla dimensione del sogno. Le tematiche, le tecniche e gli schemi compositivi sono diversi; ognuno calibra nel proprio universo creativo la sua vena fantasiosa e gli immaginari del sogno, che gli sono propri per formazione, interessi, stimoli ricevuti e area geografica di appartenenza. L’esposizione è visitabile nei festivi, sabato e domenica, quando la Galleria comunale è aperta (10-12 e 15-19). Ingresso gratuito.

g.m.