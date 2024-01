Tra storia e cultura del territorio. Ultimo numero di Alpe Appennina

"Alpe Appennina", la rivista on line e in carta stampata (Monti Editore) è giunta al suo 6° numero. Prosegue quindi l’esplorazione della storia e della cultura dell’Appennino Tosco-Romagnolo, grazie al prezioso contributo di ricercatori appassionati e di grande esperienza. Il Libro è disponibile in anteprima online (https://amzn.eu/d/dlGbP0i) e propone sei capitoli così riassunti: "La Val di Bagno fra Tre e Quattrocento. Insediamenti, società, economia" di Alessio Boattini. Poi si potrà leggere la ricerca riguardante "Castel dell’Alpe (Premilcuore). Il Castello e la Chiesa nel medioevo" di Antonio Zaccaria. Di seguito c’è il capitolo relativo al "Censimento degli arcivi ecclesiastici d’Italia del 1942 nella diocesi di Sansepolcro" di Andrea Czortek. Dalla storia, le pagine di Alpe Appennina si aprono e si sfogliano col capitolo della letteratura intitolato "La tellurica melodia della Falterona. Il pellegrinaggio iniziatico di Dino Campana nell’Appennino Tosco-Romagnolo" di Luca Onofri. Il penultimo capitolo si incentra e concentra in una singolare ricerca dal titolo "Piccoli furti e ladri da strapazzo. Per non dimenticare", con scritti di Claudio Bignami e Silvano Fabiani. Le ultime pagine del 6° numero di "Alpe Appennina" tornano in Alto Savio col capitolo "Cronache del territorio del Capitanato di Bagno. Aspetti della vita civile e religiosa", parte quarta, con le rigorose e certosine ricerche storiche di Silvano Fabiani e Giovanni Fabiani. gi. mo.