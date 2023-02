Tra vintage e libri spuntano Picasso e Goya

Le grandi firme dell’arte sbarcano a Cesena Fiera. Prosegue anche oggi l’appuntamento con ‘C’era una volta… il libro’, la kermesse dedicata al libro antico, curiosità bibliografiche e prime edizioni, con una importante sezione rivolta a stampe ed arte. Una sessantina sono gli espositori da tutta Italia, con quattro presenze anche oltreconfine (Spagna, Svizzera, Regno Unito, Olanda) per un evento che si è imposto come il più importante dell’Emilia Romagna, anche grazie alla contemporanea presenza di “C’era una volta…” dedicata al brocantage, vintage e officina antiquaria con oltre 200 espositori da tutta la Penisola. Sono tante le curiosità di questa dodicesima edizione che propone due opere di illustri della storia dell’arte mondiale. La prima è di Pablo Picasso, “Dans l’atelier” (1966), una straordinaria acquatinta di grandi dimensioni del 1966 stampata in soli 50 esemplari al mondo. Firmata a mano dall’artista, a esporla è lo Studio Fabrizio Pazzaglia di Urbino, che a Cesena porta anche una stampa di Francisco Goya, “Dopo il vizio viene il peccato” (1816 - Acquatinta e acquaforte: mm 245x355), tratta dalla serie dei Proverbi. L’opera raffigura un gigante sorridente con in mano delle nacchere. Sempre lo studio di Urbino presenta anche “Gagà” di Fortunato Depero, disegno preparatorio del 1937 per l’omonimo dipinto del maestro futurista conservato a Rovereto.

Appuntamento a Cesena Fiera dalle 9 alle 18,30. Ingresso: 3 euro. Gratuito fino ai 14 anni e dopo i 70. Info con possibilità di acquistare il biglietto on line: www.ceraunavoltantiquariato.com