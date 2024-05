Tradizionale stage dell’Aiac a Cesenatico

Non si finisce mai di imparare. Nella vita come nello sport, dove per vincere, ad ogni calcio d’inizio serve aggiungere sempre qualcosa in più, magari carpito dalle strategie dei migliori tecnici e adattato alle caratteristiche di squadre che lottano per inseguire traguardi il cui valore non si misura col prestigio dei trofei da alzare al cielo, ma con l’entusiasmo e la determinazione coi quali si suda per raggiungerli. Con questo spirito, domenica 26 e lunedì 27 maggio, a Cesenatico, si è tenuto il tradizionale stage di aggiornamento per tecnici organizzato dalla divisione romagnola dell’Aiac, l’Associazione Italiana degli Allenatori di Calcio.

Per l’occasione è stato confermato il programma ormai rodato dalle precedenti edizioni e che ha visto quattro allenatori professionisti avvicendarsi in altrettante sessioni di lezioni, teoriche in aula e pratiche sul campo, per la gioia e la soddisfazione dei quasi 50 stagisti giunti in Romagna da diverse parti d’Italia. Domenica si sono alternati Cristian Bucchi e Fabio Caserta, entrambi anche ex giocatori del Cesena, mentre lunedì è stata la volta di Cristiano Lucarelli e Davide Possanzini, ognuno accompagnato dal rispettivo staff tecnico.

Nell’occasione, durante la cena di domenica sera, organizzata nella cornice dell’Hotel Miramare, l’Aiac Romagna ha anche voluto premiare gli allenatori Nicola Campedelli per la vittoria cesenate del campionato di Primavera 2 e della Supercoppa e Lorenzo Magi, che negli ultimi due anni aveva fatto il pieno di successi alla guida dell’Under 15 bianconera e che quest’anno è in semifinale con l’Under 16.