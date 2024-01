Tradizione, buon cibo e convivialità. Oggi l’evento al ristorante Rigoni

Sono aperte le prenotazioni per chi vuole assistere alla lavorazione della carne di maiale, oggi e venerdì 2 febbraio, presso il ristorante Rigoni a San Giovanni In Galilea, storica frazione di Borghi. L’iniziativa che riporta ai tempi dei nonni è denominata "Andem a smet e bagoin" (Andiamo a sezionare la carne di maiale) che fa parte ormai degli eventi tradizionali più attesi dagli estimatori della vecchia cucina rurale romagnola, dove i gestori insegnano ogni anno agli avventori sia le modalità di macellazione sia come si impastano e stendono al matterello le tagliatelle.

Alle 17 la preparazione della carne voluta dalla famiglia Rigoni insieme a collaboratori specializzati con l’opportunità alla clientela di visionare e partecipare durante la preparazione della carne. Alle 19 la cena con due primi, grigliata mista, cotechino lessato, ossa di maiale, cotiche e fagioli, contorni, ciambella. Costo a persona 27 euro. Prenotazioni tel. 0541-939175, oppur via mail a belvedererigoni@gmail.com.

La carne verrà selezionata dalla famiglia Rigoni, diviso spalle e coscie per i prosciutti, coppe, guanciale, pancetta e costole. La carne rimanente in prima scelta per insaccare i salami e seconda scelta per salsiccia e cotechini. Col grasso verranno fatti i ciccioli la cui cottura richiede 4 ore con una persona che mescola il pentolone. Poi tutti tavola con una predilezione per le ossa di maiale, perché non è una pietanza abituale.

e.p.