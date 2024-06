Tradizione e cucina, si torna alle ’Origini’

Cesenatico promuove la sua vocazione di città della pesca e della ristorazione, tornando alle origini della tradizione. Ed "Origini" è il titolo dell’iniziativa che si terrà domani sera in piazza Andrea Costa. L’evento promosso da Ecopesce, è stato pensato in questi giorni di fermento turistico e di accoglienza della tappa del Tour de France, per sensibilizzare ed incentivare il consumo del pesce locale, in una rivisitazione appunto delle tradizioni culinarie legate al mare. L’iniziativa è ideata dall’imprenditore Roberto Casali, il quale ha coinvolto una decina di strutture ricettive e vari sponsor. L’idea è quella di far dialogare ristorazione e hotel, dando valore alla comunità, al lavoro dei pescatori e a tutta la filiera. Alla base c’è la volontà di far correre di pari passo l’innovazione e la sostenibilità, che sono i punti di partenza di Ecopesce, che mira a proporre un modo di consumare, di vivere e utilizzare il pesce a 360 gradi, in maniera consapevole e rispettosa. "Vogliamo sensibilizzare le coscienze delle persone che sono al timone di attività turistiche ricettive – dice Casali – riguardo al tema dell’utilizzo in cucina di un certo tipo di pescato, il pesce di Cesenatico, quello dei nonni, della memoria delle nostre origini. E’ arrivato il momento che tutti comincino a proporre nelle proprie attività prodotti di livello, sani, per collaborare e valorizzare tutti gli anelli della produzione, dalle cooperative a noi che il pesce lo lavoriamo, sino agli chef che ogni giorno lo portano in tavola. Ne ho parlato per primo con lo chef Omar Casali del Maré e, quando ho visto che l’idea entusiasmava anche lui, ci siamo messi all’opera, chiamando tutti i nostri conoscenti, amici e abbiamo creato in poco tempo una grande rete". L’appuntamento di venerdì in piazza Costa è alle 20.30, per una iniziativa aperta al pubblico, in cui sarà possibile assaggiare i prodotti di Ecopesce a chilometro zero e piatti gustosi, ma anche assistere a showcooking e seminari enogastronomici dedicati al pesce locale. Roberto Casali sottolinea come Cesenatico sia una città che, anche e soprattutto grazie alla pesca, si è sviluppata nel tempo e ha ripensato al proprio sviluppo. Uno degli obiettivi è allargare le conoscenze ed il consumo del pesce del mare Adriatico, alla grande platea dei turisti. Per questa prima edizione di "Origini" ai fornelli ci saranno gli chef ed i cuochi di Maré, Quintoquarto, Osteria da Beppe, Grand Hotel Da Vinci, Grand Hotel Cesenatico, Hotel Donegal, Hotel Lungomare, Bagno Milano, Bagno Nettuno e Hotel Trieste.

Giacomo Mascellani