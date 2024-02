Tradizione riabilitata. Via libera alle focarine

Dopo l’ardore delle proteste finalmente il fuoco vivo delle focarine di San Giuseppe. Era andata di traverso un paio di anni fa, proprio mente infuriava anche il Covid, l’imposizione della Regione che vietava i falò del santo la cui storia affonda in antichi riti. Inquinano, era stata la motivazione. Ma faceva sorridere amaro davanti a ben altre immissioni quotidiane di polveri sottili. Un giorno all’anno di fuochi sparsi avvelena l’aria tanto da giustificare un divieto che uccide una tradizione così amata? Comunque sia il Comune di Cesena ha detto chiaro e tondo che le focarine si possono fare. Dal 16 al 23 marzo via libera. Naturalmente con la dovuta attenzione. E, soprattutto, entro il 7 marzo, bisogna segnalare la propria focarina al protocollo del Comune (a mano o via mail) che potrebbe anche vietarla se si accende in prossimità di case o alberature. Il che non significa che il fuoco non vada controllato, comunque, fino al suo completo spegnimento. Un tempo era l’occasione per bruciare le ramaglie da potatura nei campi, oggi sono soprattutto le parrocchie il nucleo attorno a cui si concentrano i fuochisti. Per chi può contribuire a fare un fuoco più alto è un piacere che sconfina nell’orgoglio. E tanto per non tagliare con gli antichi riti della vigilia dell’equinozio di primavera, si mangia, si beve e si canta.

Tante le parrocchie già in fermento. A poca distanza dal centro (dove, ovviamente di fuochi non se ne accendono per motivi di sicurezza) ci sarà la tradizionalissima fugarèna della parrocchia dell’Osservanza cha sfrutta la sua vicinanza al Cesuola. L’accensione è prevista sabato 16 (in anticipo dunque, come per molti altri, rispetto alla tradizionale giornata del 18 marzo) alle 20, ma prima apre la cucina. Il manifesto elenca un menù da mangioni: cappelletti al ragù, piadina con salsiccia, salame e prosciutto, hot dog e patate fritte. Spostiamoci, a campione, tra le frazioni. "Noi la facciamo il 18 a Badia e il 23 a Budrio - elenca don Filippo Cappelli -. In ambedue i casi all’interno degli spazi delle chiese che hanno are verdi distanti dalle alberature. Sono spazi collaudati. Ci troviamo intorno alle 20, dopo la messa. Ci sarà da mangiare, giochi per i bambini e musica. Ci incontriamo giovedì per organizzare ogni cosa. Molte le persone che porteranno sfalci e tronchi di alberi fermi da tempo a seccare". E’ don Cappelli a ricordare anche il valore religioso del fuoco di San Giuseppe: "Si potavano gli ulivi la cui cenere veniva poi utilizzata durante la messa delle ceneri dell’anno successivo. Sarà così anche per noi". Ed ecco un altro scenario rustico per la focarina nell’unica parrocchia cesenate dedicata a San Giuseppe Artigiano: quella di Villa Chiaviche e Gattolino. "Ci siamo dati appuntamento per sabato 16 alle 20,30 a Gattolino nel parco della chiesa - annuncia don Daniele Bosi -. E’ un’occasione anche per chi ha ramaglie da smaltire. Ma ci sono anche i pasquaroli di Villa Chiaviche che cantano e gli alpini che fanno la polenta". Fuoco ed allegria, senza dimenticare la pancia.