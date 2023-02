Traffico illecito di soldi: stangati 16 clienti

Multe per 850mila euro ai clienti di un ’Money Transfer’ di Cesena. Sono sedici le persone sanzionate dalla guardia di finanza di Forlì (nucleo di polizia economico finanziaria) per i ripetuti movimenti illeciti di denaro verso l’estero. La guardia di finanza, lo scorso settembre, all’esito del controllo di antiriciclaggio, aveva sanzionato il proprietario del negozio (un centro internet e allo stesso tempo mini market a Cesena) per non aver vigilato sul trasferimento di denaro all’estero da parte dei suoi clienti. Un centinaio le operazioni eseguite con denaro contante, cosidette ’smurfing’, ossia frazionate, con cui i clienti, residenti nel Cesenate, avevano trasferito all’estero somme di denaro entro i mille euro. I trasferimenti erano sospetti, frequenti e numerosi. Venivano infatti trasferite all’estero numerose somme di 990 euro, più volte nella stessa settimana, e da parte degli stessi clienti, violando così la normativa.

I finanzieri hanno accertato che, in alcuni casi, il denaro era stato trasferito verso tre paesi africani considerati ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e, quindi, soggetti a misure rafforzate di verifica, che prevedono, tra l’altro l’acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo e sull’origine dei fondi.

Nel corso del controllo i finanzieri hanno rilevato che alcuni clienti dell’agenzia, in più occasioni, hanno frazionato ’artificiosamente’ invii di denaro contante verso paesi europei ed extra-Ue per importi superiori alla soglia legale di mille euro, suddivisi anche in più giorni, eludendo la normativa che pone specifiche limitazioni. In un lasso di tempo ristretto venivano inviati verso lo stesso destinatario e dallo stesso cliente piccoli importi ’frazionati ad arte’, considerati un’operazione unica e illegale. Le fiamme gialle hanno contestato a sedici persone, di cui sette originarie dell’Africa, cinque dell’Europa orientale e quattro italiane, di età compresa tra i 29 e i 74 anni, la violazione delle disposizioni sull’utilizzo del denaro contante, notificando sanzioni per 850mila euro complessivi.

L’indagine del nucleo di polizia economica finanziaria della guardia di finanza di Forlì ha permesso di individuare trasferimenti di denaro per un valore totale di 100mila euro, che costeranno un’elevata sanzione anche al proprietario oltre che sanzioni amministrative agli stessi clienti. Il proprietario del Money Trasfer cesenate (già raggiunto da un provvedimento sanzionatorio lo scorso settembre) rischia ora una multa salatissima, tra i 49mila e gli 850mila euro, per non aver vigilato sulle operazioni nella sua bottega.

Annamaria Senni