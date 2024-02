Traffico limitato in zona Scalacci

Lavori in corso e traffico inevitabilmente limitato, questo venerdì, in zona Scalacci. La Provincia di Forlì-Cesena informa che è stata disposta l’istituzione temporanea del divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli, escluso tutti i mezzi di soccorso e le Forze di Polizia, solo in presenza di cantieri fissi o mobili, dal chilometro 4,100 fino al chilometro 5,900. Il divieto di transito verrà esteso anche a tutti i velocipedi dal chilometro 4,800 al chilometro 5,900.

Il provvedimento interessa il territorio comunale di Bagno di Romagna, precisamente nella località Scalacci, dalle ore 8 alle ore 18 di venerdì 16 febbraio per operazioni di pulizia e sgombero macerie, con utilizzo bobcat e autocarro.